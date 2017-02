Pillamos a Avicii, en un directo de Instagram, con su posible nuevo tema

avicii-instagram2

Hace escasas horas el Dj y productor sueco Avicii se atrevió a hacer un directo desde la red social Instagram para 1506 fans, y uno de ellos éramos nosotros. En el live no se veía absolutamente nada, estaba la pantalla en negro, pero si se podía escuchar una guitarra acompañada de la voz de una joven que ensayaba un estribillo, bastante pegadizo, con la frase “Welcome to the otherside”.

Like Mike no se lo quiso perder

Su colega bélga Michael Thivaios, Like Mike, estaba trasteando con la red social y ante el anuncio de que Tim Berling estaba en directo, le dejo un comentario dándole ánimos “Go Tim”, como puedes ver a continuación.

Eran las 2:30 (hora española) y continuaron con el ensayo que no dudaron en compartirlo con todos sus fans y guardar el vídeo al menos durante unas horas con la opción “instagram stories”, como se muestra en las capturas.

No es la primera vez que Avicii levanta expectación a través de esta aplicación, ya que a principios de año subió varios vídeos cortos de manera similar y en el mismo estudio, como podéis apreciar a continuación.

Ya nos prometió hacer el maldito mejor álbum de su carrera y todavía desconocemos la fecha de salida aunque nos morimos de ganas por escuchar sus nuevos trabajos. ¡Nuestras ansias solo aumentan con este tipo de aperitivos! Os seguiremos informando.