R. Kelly, Snoop Dogg o 50 Cent protagonistas en Funk & Show

LL Cool J - Luv U Better



R. Kelly - Ignition (Remix)



DMX - X Gon' Give It To Ya



50 Cent - 21 Questions ft. Nate Dogg



Macy Gray - When I See You



Juvenile - Bounce Back ft. Baby



Twista - Sunshine



Snoop Dogg - Beautiful ft. Pharrell Williams



Truth Hurts feat. Rakim - Addictive



Lisa Maffia - All Over



Nas - I Can