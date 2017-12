Si recuerdas ATTICA o Fly on the wings of love… ¡Escucha Maxima Reserva!

sábados y domingos entre las 15 y las 17h (una hora antes en Canarias) viajamos en el tiempo con Maxima Reserva. Enric Font te trae la mejor música remember.

Cada fin de semana los(una hora antes en Canarias) viajamos en el tiempo con

Aquí tienes una nueva oportunidad de volver disfutar de los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM por si te apetece volver a escucharlos o simplemente te lo perdiste.

Además si quieres saber el nombre de todos los temas que sonarán te dejamos el tacklist completo. ¡Dale al play!

Sábado 9 de diciembre



LAZE – Steppin’ out

DESAPARECIDOS - Ibiza

DAVID GUETTA & KELLY ROWLAND – When loves takes over

GALLEON – One sign

ARKIMED – L’ultimo dei mohicani

KELLY OSBORNE – One word

PREZIOSO feat. MARVIN – Let me stay

FAITHLESS - Insomnia

AFRODINAMIC - Saxo

SASH - Gambareh

TROUSER ENTHUSIAST – Sweet release

KATE RYAN – Libertine

DOUBLE YOU – Dancing with an angel

ADRIAN LUX – Teenage crime (rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” Superventas 2000

KARAJA – She move (la la la)

INFERNAL – Ten miles

SPANKOX – So true

XTM feat. ANNIA – Fly on the wings of love

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

TIM DELUXE – It’s just one do

YVES LAROCK – Rise up

ALEX GAUDINO – Destination Calabria

GIGI D’AGOSTINO – Antoher way

LMFAO – Sexy and i know it

ATTICA - Timewarp

Domingo 10 de diciembre



SUPAFLY INC – Moving too fast

AQUAGEN – Hard to say i’m sorry

MILK & SUGAR – Hey (nah neh nah)

TESS – The second you sleep

DARUDE – Sandstorm

CORO feat. TALEESA – Because the night

GET FAR – Shining star

KAYCEE – Millennium stringz

DIRTY SOUTH – Phaizing

ERIC PRYZ – Call on me

PHATS & SMALL – Sun comes out

ATB - Killer

NOEMI – In my dreams

MADONNA – Sorry (rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” Maquina Total 8

MILK INC – Never again

ADAM AUSTIN – The way (Gigi rmx)

KURD MAVERICK – Blue Monday (rmx)

BLACKSPIDER – Heart of the sun (rmx)

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

JESSY – How long

BUSE – Love 2 nite

JUNIOR JACK – My feeling

SEPTEMBER - Satellites

THE UNDERDOG PROJECT – Summer jam

DARREN TATE – Let the light shine in (rmx)