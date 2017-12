Silicone Soul o Kate Ryan al presente gracias a Maxima Reserva

Maxima Reserva y Enric Font. 120 minutos los sábados y domingos con la música remember.

Cuando llega el fin de semana viajamos en el tiempo con120 minutos los sábados y domingos con la música remember.

Dale al play y disfruta de esta nueva oportunidad para escuchar los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonarán. ¡Disfruta!

Sábado 16 de diciembre



REDNEX – Cotton eye joe

STARDUST – Music sounds better with you

GEM – I feel you tonight

SILICONE SOUL – Right on

BILLY MORE – Up & down

ALAN BRAXE & FRED FALKE - Intro

ZHI VAGO – Celebrate the love

DR KUCHO & PEDRO DEL MORAL - Rain

EIFFEL 65 – Cosa restera

SASH - Ecuador

ROBIN S – Show me love (rmx)

NETZWERK - Memories

THE MATRIX – Talk 2 me

ATC – All you want

SECCIÓN “MEGAMIX” Bolero Mix 17

MAURO PICOTTO - Komodo

ERICKA – I don’t know

EURHYTHMICS – Sweet dreams (rmx)

LASGO - Something

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

KATE RYAN – Mon cour resiste encore

MIKE CANDYS – One night in ibiza

CORONA – Baby baby

LUKA – To nem ai

MARTIN SOLVEIG – Rocking music

WARP BROTHERS vs. AQUAGEN – Phatt bass

Domingo 17 de diciembre





MABEL – Disco disco

LA LUNA – Here i am

ALEXIA – Me & you

KATE RYAN - Desenchantee

AXEL FORCE - Always

AVANT GARDE – Get down

SASH feat. TINA COUSINS – Mysterious times

Z-100 - Arrivarriva

AFROJACK feat. EVA SIMONS – Take over control

EVERYTHING BUT THE GIRL - Missing

PAPS N SKAR – Loving you

GIGI D’AGOSTINO - Super

ANDORA – Follow you

HERD & FITZ FT ABIGAIL – I just can’t get enough

SECCIÓN “MEGAMIX” HOUSE 90

THE BLACK EYED PEAS – I gotta feeling

BOB SINCLAR – Love generation

EDWARD MAYA – Stereo love

NICKY FRENCH – Total eclipse of the heart

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

ASTROLINE – Close my eyes

GIGI D’AGOSTINO – L’amour toujours

EXAMPLE - Kickstars

RUFF DIVERZ - Dreaming

JOHN WESLEY – Lover why

LIVE 2 LOVE – Spending my time