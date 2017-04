Skrillex esposado por la Policía de Los Ángeles

Skrillex tuvo un pequeño encontronazo con la Policía de Los Ángeles, siendo esposado en plena vía pública, el pasado miércoles. Por lo visto un agente dio el alto al Dj y productor, ya que este llevaba la música demasiado alta en su coche. Una fan grabó el momento en vídeo y lo subió a su cuenta de twitter, convirtiéndose viral en cuestión de horas. Poco después el ganador de varios Grammys contestaba a otra fan de la red social del parajito azul, aclaraba así que no le habían detenido pero si retenido.

Never a dull night in Hollyweird @Skrillex #dubdaddy #freeskrillex pic.twitter.com/emy90Ubh88

@shelbutty @ColbyLKline yeah cuz I’m at my friends house, i didn’t get arrested , just cuffed

— SKRILLEX (@Skrillex) 20 de abril de 2017