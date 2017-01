Sonar 2017 confirma a Anderson .Paak, Arca, DJ Shadow o Soulwax

Sónar 2017 amplía su cartel para el 15, 16 y 17 de junio en Barcelona. Incorpora a dos de los músicos más creativos, el californiano el californiano Anderson .Paak y el venezolano Arca.

Anderson .Paak, es la nueva sensación de la música negra. Nominado a dos Grammys por “Malibú”, su disco que presentará en directo acompañado de su banda The Free Nationals. Además, será el único festival del mundo elegido por el inclasificable músico y productor Arca, para presentar su nuevo trabajo en directo. El show irá acompañado de los visuales de Jesse Kanda.

Otra de las incorporaciones para el festival este año será DJ Shadow, después de 6 años sin sacar nuevo álbum, junto a los belgas Soulwax banda de los hermanos Dewaele (2manydjs), que presentan nuevo disco después de más de una década.

Sónar como plataforma para presentar sus trabajos

El británico Clark, desde el sello Warp, con nuevo álbum y un show visual junto a dos performers; el francés Vitalic, con su reciente álbum “Odissey” y un show de diseño escénico; y los jóvenes reconocidos Evian Christ y Lunice, ambos a punto de sacar sus esperados LPs de debut y nuevos shows.

Este año el festival contará en exclusiva con la première europea del nuevo proyecto de Carl Craig, Versus Synthesizer Ensemble. Un grupo de músicos en el que estará presente el reputado pianista Francesco Tristano. Este show será la cabeza de la programación dentro del escenario SonarLab, el sábado noche. Junto a él también estarán los excelentes tándems de djs Daphni (alter ego de Caribou) & Hunee y Marcel Dettmann & Dr Rubistein, el trío de UK garage t q d, o el dúo americano de culto underground Beautiful Swimmers, entre otros.

SonarCar, con sus anfitriones para el sábado noche

Un nuevo escenario de formato y sonido circular será SonarCar. Seth Troxler y Tiga, son dos de los nombres más respetados de la electrónica de baile de los últimos años y estarán en el, mano a mano con un set de 6 horas.

El 10º aniversario del sello experimental y de vanguardia islandés Bedroom Community, se celebrarán en Sónar, actuando Valgeir Sigurdsson (su fundador y figura central) y el compositor norteamericano Nico Muhly, quien no sólo estará en Sónar de Día, sino que volverá a actuar el domingo como pianista en el concierto de David Lang en L’Auditori.

Para este año en la programación no faltarán tres de las bandas más interesantes del synth pop y la electrónica melódica actual. Los suecos Little Dragon regresan a Sónar, con nuevas canciones de pop electrónico, esta vez presentándolas en vivo en Sónar de Noche. En Sónar de Día, disfrutaremos del joven músico alemán Roosevelt y el dúo austríaco HVOB.

Una de las normas del festival es traer los mejores DJs de la electrónica internacional. En Sónar de Noche disfrutaremos del productor británico Jon Hopkins, sus apariciones como DJ son contadas. Se suman también dos maestros de las pistas más multitudinarias, el italiano Marco Carola y la canadiense Heidi. Sónar de Día contará con: el dúo escocés Optimo, el noruego Prins Thomas y la alemana Lena Willikens.

El nuevo grime y hip hop británico tendrá especial presencia en esta edición de Sónar. Se suman tres nuevos artistas: el joven MC de grime AJ Tracey; el más veterano Giggs, uno de los nombres más sonados de la escena rap londinense; y Benji B, locutor estrella de la internacional BBC Radio 1. Un set con en el descubriremos temas exclusivos y de la escena UK actual.

El escenario SonarDôme –en Sónar de Día– mostrará el talento innovador que llega de todas las partes del mundo. Allí tendremos las actuaciones de Suzanne Ciani (pionera de los sintetizadores modulares y la new age) y RP Boo (el padrino e inventor del footwork de Chicago), compartiendo escenario con varios artistas emergentes: Marie Davidson, River Tiber, Julian Mayorga, Christian Tiger School y Pan Daijing.

Artistas confirmados hasta la fecha

Justice, Nicolas Jaar, Soulwax, DJ Shadow, Anderson .Paak & The Free Nationals, Moderat, Arca (Live) & Jesse Kanda (AV), De la Soul, Eric Prydz, Vitalic-ODC live, Jon Hopkins (dj), Nico Mulhy, Seth Troxler & Tiga, The Black Madonna, Suzanne Ciani, Carl Craigs’s Versus Synthesizer Ensemble, Cashmere Cat, Nina Kraviz, Nosaj Thing+Daito Manabe, Clams Casino, GAIKA, Giggs, Clark, Daphni & Hunee, Valgeir Sigurdsson, Marcel Dettmann & Dr Rubinstein, Prins Thomas, Roosevelt, Tommy Cash, Evian Christ, Damian Lazarus, Forest Swords, Benji B, HVOB, Optimo, LCC, RP Boo, Fat Freddy’s Drop, Little Dragon, AJ Tracey, Amnesia Scanner, Lunice, Marco Carola, T Q D, Christian Tiger School, David Lang: “Death Speaks” performed by Stargaze, Heidi, Julián Mayorga, Lena Willkens, Marie Davidson, Nadia Rose, Overmono, Pan Daijing, River Tiber, Soulection, Stööki Sound, Beautiful Swimmers, Kinder Malo & Pimp Flaco y Ylia.

Abonos ya a la venta