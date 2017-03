Sónar 2017 continúa ampliando su cartel

El festival de Barcelona, Sónar 2017, promete una edición sin precedentes y continúa ampliando su cartel. Hoy mismo se han confirmado 60 nuevos artistas, que se suman a los que ya te contamos, dando lugar a una fusión de estilos: dance, house, trap, reggeaton digital, dancehall… y desembocando en una delicia musical tanto de Día, como en su edición Noche. Thundercat, Cerrone, DAWN, Joe Goddard, Dellafuente + Maka, Andy Stott, Jlin, Matmos, Elysia Crampton, C.Tangana o Princess Nokia son algunos de los nuevos nombres que ya suenan para esta edición que se celebrará los días 15, 16 y 17 de junio en la Ciudad Condal.

CARTEL DE SONAR 2017

Justice, Nicolas Jaar, Soulwax, Eric Prydz, Moderat, DJ Shadow, Anderson .Paak & The Free Nationals, Arca (Live) & Jesse Kanda (AV), Nina Kraviz, De la Soul, Vitalic-ODC live, DAWN, Thundercat, Jon Hopkins (dj), Nico Muhly, Seth Troxler & Tiga (6h set), The Black Madonna, Suzanne Ciani, Carl Craig’s Versus Synthesizer Ensemble, Cerrone, Matmos, Princess Nokia, Jlin, Cashmere Cat, Joe Goddard (live), Nosaj Thing+Daito Manabe, Marco Carola, Clams Casino, Dubfire, Sohn, Damian Lazarus, GAIKA, Giggs, Evian Christ, Jacques Greene, Clark, Robert Hood & Lyric present: Floorplan Live, Daphni & Hunee, Andy Stott, Heidi, Valgeir Sigurdsson, Marcel Dettmann & Dr Rubinstein, Fat Freddy’s Drop, Prins Thomas, Roosevelt, Tommy Cash, Avalon Emerson & Courtesy, Forest Swords, Benji B, Lena Willikens, Elysia Crampton, HVOB, Optimo, Kiddy Smile, Fran Lenaers, Dellafuente y Maka, LCC, C. Tangana, Kinder Malo & Pimp Flaco, RP Boo, Suicideyear, Little Dragon, AJ Tracey, Amnesia Scanner, Clara 3000, Nonotak, Deena Abdelwahed, Dj Florentino, Total Freedom, Conor Thomas, Nick Hook, Lunice, T Q D, Veronica Vasicka, Christian Tiger School, David Lang: “Death Speaks” performed by Stargaze, Anímic, Bad Gyal, Julián Mayorga, Marie Davidson, Nadia Rose, Overmono, Pan Daijing, River Tiber, Soulection, Stööki Sound, Craig Richards, Beautiful Swimmers, Keys N Krates, Tarik Barri ft. Lea Fabrikant, Tutu, Diego Armando, Playback Maracas, Fira Fem, Aitor Etxebarria, Connectome, Boris Chimp 504, Bawrut, Pauk, Judah, Mario Nieto, Rumore, Jacques, Juana Molina, Telmo Trenor, Sandro Jeeawock, Aethereal Arthropod, Bejo, BSN Posse, Crystal / Sparrows, Daniel Brandt & Eternal Something, Denis Sulta, Earl Sweatshirt, Etyen, Ghostly Enemies, Huma, Lanoche, Lamusa, MIIIN, RayRay, Sofie Winterson, Star Eyes b2b Jubilee, Ylia… Pincha aquí para conocer el cartel completo