¡Hola familia! Spinnin Records desembarca en Maxima 51 VIP con varios de sus artistas. El próximo jueves y viernes tenemos una nueva edición de Sunset VIP Sessions para este puente. Los artistas invitados son: Sam Feldt, Trobi & Boaz Van De Beatz, Alok, Lucas & Steve y Dankann. Varios de ellos tienen o han tenido trabajos en Maxima 51 Chart. ¡Os esperamos Family Maxima!

Los discos de Sam Feldt en Maxima 51 Chart:

#N1 Sam Feldt – Show Me Love (EDX’s Indian Summer Remix).

Sam Feldt – Save Tonight (Lyric Video).

Los tracks de Trobi & Boaz Van De Beatz:

Trobi & Boaz van de Beatz feat. Âdïka & KaliBwoy – U Don’t Know.

Los discos de Alok en Maxima 51 Chart:

Alok & Mathieu Koss – Big Jet Plane (Official Lyric Video).

Alok & Bhaskar – Fuego.

Alok, Bruno Martini feat. Zeeba – Hear Me Now.

Los discos de Lucas & Steve en Maxima 51 Chart.

Lucas & Steve x Firebeatz ft. Little Giants – Keep Your Head Up.

#N1 Lucas & Steve – Up Till Dawn (On The Move).

Últimas producciones de Dankann:

Dankann – How Deep Is Your Love.

Dankann – Escape.