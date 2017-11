Tiësto aterriza en Maxima 51 VIP con un live desde China

¡Hola familia! Tiësto cierra nuestra semana con un live desde China. Actualmente cuenta con dos tracks en Maxima 51 Chart, donde ha logrado, gracias a tus votos, más de 15 Nº1 desde el año 2002, diferenciados en dos etapas: Trancera & Mainstream; su primer Máximo fué Lethal Industry, disco que ha sonado alguna vez en Club Life ,cada domingo en Maxima FM. Os dejo algunos de sus “temarrakos” para que te los bailes, como su VIP Sessions de mañana, ¡os esperamos!

Esta semana en Maxima 51 Chart:

#N38 Tiësto & Stargate Ft. Aloe Blacc.

#N26 Marshmello ft. Khalid – Silence (Tiësto’s Big Room Remix).

Los Nº1 de Tiësto (Trance) en Maxima 51 Chart:

Tiësto – Lethal Industry (2002).

Tiësto – Traffic (2003).

Tiësto – Love Comes Again ft. BT (2004).

Tiësto – Just Be ft. Kirsty Hawkshaw (2004).

KANE – Rain Down On Me – Tiesto Remix (2004).

Tiësto – Adagio For Strings (2005).

Tiësto & Arturo Grao – Just Be (14 Julio 2004).

Los Nº1 de Tiësto en Maxima 51 Chart:

Gotye feat. Kimbra – Somebody

(Tiesto Official Video Rmx – 3 semanas – 2012).

Ellie Goulding – Burn (Tiësto Remix 2013).

Tiësto – Wasted ft. Matthew Koma (2014).

Tiësto, KSHMR – Secrets (Official Video) ft. Vassy (2015).

Dzeko & Torres – L’Amour Toujours ft. Delaney Jane (Tiësto Edit – 2015).

Tiësto & Don Diablo – Chemicals ft. Thomas Troelsen (2015).

Tiësto, Oliver Heldens – The Right Song ft. Natalie La Rose (2015).

Tomorrowland Belgium 2017 | Tiësto