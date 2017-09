Tiësto sacará nuevo tema el viernes, Carry You Home

El DJ, productor y compañero de los domingos en MaximaFM, Tiësto, tiene nuevo tema y saldrá a la venta este viernes, 29 de septiembre. Presumiblemente el nombre será Carry You Home.

Los vocales corren a cargo de Aloe Blacc, al que ya escuchamos en otros temas dance como Wake Me Up de Avicii.

También están implicados los productores noruegos StarGate, implicados en proyectos ambiciosos con artistas pop internacionales de la talla de Selena Gomez, Rihanna, Ne-Yo o Major Lazer.

Si no puedes esperar para escuchar Carry You Home, no te preocupes que Tiësto ha dejado un pequeño fragmento, a modo adelanto, en sus redes sociales. ¡Dale al play!

Lucky to work with amazing talent like @aloeblacc and @stargate. Two days until the release of “Carry You Home” pic.twitter.com/lB804daIab

— Tiësto (@tiesto) 27 de septiembre de 2017