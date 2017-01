¿Quieres ir a Tomorrowland 2017? Te contamos cuándo empieza la venta de entradas

Tomorrowland es uno de los festivales más esperados del año y en 2017 anuncia que hará en dos partes, del 21 al 23 de julio y del 28 al 30 de julio, en Bélgica. Dos fines de semana para que todo aquel que quiera ir no se lo pierda o tenga oportunidad doble de disfrutar del festival.

Tomorrowland 2017: Teaser

El pasado 10 de enero a las 17h (hora española) se inició la pre-inscripción, como todos los años, para acceder a la venta de entradas para el festival. Sin estar registrado aquí no podrás comprar las entradas, es decir, es imprescindible. En esta ocasión las 20 primeras pre-inscripciones de cada país eran “premiadas” con un link de venta directa para poder comprar 4 entradas como máximo, sin esperar al día de lanzamiento. Si no has sido de los más rápidos no te preocupes, pre-inscríbete antes del 4 de febrero de 2017 a las 12 CET.

El viaje perfecto se llama #GlobalJourney A la venta el sábado, 21 de enero 17h pic.twitter.com/fRt4BbBlgB — Tomorrowland España (@TomorrowlandSPA) 16 de enero de 2017

Estas son las opciones y fechas para

Full Madness Pass

Worldwide Pre-Sale (preventa mundial): El sábado 28 de enero 17:00 CET. Desde 225€

Worldwide Ticket Sale (venta mundial): El sábado 4 de febrero a las 17:00 CET. Precio: A partir de 281€

Full Madness Comfort Pass

Worldwide Pre-Sale (preventa mundial): El sábado 28 de enero 17:00 CET. Desde 380€

Worldwide Ticket Sale (venta mundial): El sábado 4 de febrero a las 17:00 CET. Precio: A partir de 496€

Global Journey (viaje global): Contiene el pack del viaje + Ticket Tomorrowland. A la venta el sábado 21 de enero a las 17:00 CET. No es necesario pre-inscripción. Puedes ver los diferentes paquetes en esta web haciendo una simulación.

Para que te hagas una idea, el precio con el camping de Tomorrowland + viaje en avión (salida de Madrid el jueves) y traslado desde el aeropuerto hasta el recinto del festival, varia entre los 895€ (DreamVille Magnificent Greens) hasta los 1844€ (DreamVille Cabana + entrada Comfort Pass).

El precio del pack de hotel + vuelo (salida de Madrid el jueves) y traslado desde el aeropuerto hasta el recinto del festival, oscila entre 1163€ (lo más barato) hasta los 3041€ (hotel de habitación individual tematizada + entrada Comfort Pass).

Las entradas de ediciones anteriores se agotaron en cuestión de minutos, así que una compra directa es un buen “regalo”. Para que te hagas una idea de lo cómo fue en 2016 te dejamos una galería de imágenes que nos preparó el fotógrafo Ismael Frasquier y el aftermovie.

Tomorrowland 2016: Official Aftermovie