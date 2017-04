Tujamo: “La gran mayoría de DJS y productores se copian entre ellos”

¡Ey Tujamo! ¿Qué tal la experiencia de pinchar por China? ¿Es muy diferente el público oriental?

Es absolutamente increíble y me quedo corto. Cada espectáculo ha estado lleno y la gente me recibe muy bien allá donde voy. Ellos literalmente me esperan en el aeropuerto para hacerse fotos, conocerme y saludar. ¡Ha sido una pasada!

¿Cómo se presenta la temporada de verano? ¿Qué países vas a visitar?

Bueno, tengo la agenda llena. Voy a viajar a Tailandia y Myanmar después de la gira de China. Un par de espectáculos en Europa, luego Australia, donde tendré un montón de festivales y vuelta a Europa otra vez. Sólo de pensar en ello me mareo, jaja.

Ahora eres un DJ Top, pero háblanos sobre tus comienzos

Bueno, todo comenzó con un concurso de DJ en mi ciudad natal en el que gané. Siempre me fascinaron los grandes DJs e iba a verlos a los clubes. Entonces, me convertí en residente en uno de ellos y de repente estaba haciendo de telonero. Siempre supe que tenía que hacer más, y eso era producir música.

De hecho, una de las cosas más guay que sentí fue poder pinchar mi propia música y ver la reacción de la gente. Ahí fue cuando empecé a producir mis propios temas y tuve un buen feedback desde el principio. A partir de ahí todo ocurrió bastante rápido, desde mi primer lanzamiento hasta “WHO”, que fue mi primer “éxito” real y que tuvo una gran aceptación.

¿Cuál ha sido la parte más dura de tu carrera musical?

Tuve un montón de problemas, desafortunadamente muchos de estos problemas vinieron de gente cercana a mí, con la que trabajaba. Si eres nuevo en este negocio, todo parece maravilloso, pero te das cuenta que es como cualquier otro negocio, es muy competitivo y al final todos miramos primero por nosotros mismos. Nunca he sido alguien con sangre fría y nunca lo seré. Creo que siempre existe otra manera de hacer negocios y esta siempre será la mía. Ahora tengo un equipo junto a mí que piensa igual y eso es algo que el dinero no puede comprar.

¿Cómo describirías tu propio sonido?

Groovy, brassy electro house.

‘Make You Love Me’ está en Maxima 51 Chart, nos encanta. ¿Podrías contarnos cuál es la historia de esta canción?

Bien, antes de nada, estoy súper feliz por esto, ¡gracias por vuestro apoyo! La idea de “make u love me” llegó en una sesión a medianoche, mientras jugueteaba con estas voces, instantáneamente se me ocurrió la idea de darle al tema un toque más potente. A partir de ahí, la producción fue sola, todo lo que intentaba cuadraba muy bien con el rollo de la canción. Tiene mi típico sonido oscuro pero con un rollo potente también.

Ya que en verano estás de bolos la mayor parte del tiempo, ¿sacas algún hueco para producir?

Siempre aprovecho el final y el comienzo del año para adelantar producción. Así cuando estoy de gira con mi manager buscamos voces para los temas, si son vocales, claro. Me tomo un pequeño descanso de más o menos una semana en el que me encierro por completo en el estudio para finalizar los proyectos.

¿Qué consejo le daría a los próximos DJ / productores que buscan tener una carrera duradera en la industria de la música?

Pues siempre doy un consejo a cualquiera que quiera empezar negocio, que precise de mucha creatividad: encuentra tu propio estilo. En este caso: encuentra tu propio sonido y cúrratelo. La gran mayoría de DJS y productores se copian entre ellos porque piensan que esa es la clave del éxito, pero en absoluto lo es. Porque la mayoría de las veces, si se ha explotado un sonido, no durará para siempre. Especialmente si eres un artista desconocido. Si en algún momento te haces famoso, ese sonido en particular puede que ya no guste, simplemente porque ya se ha pasado su momento. Inventa algo que te guste. Si es algo que ya conocido, trata de darle un toque especial para que destaque del resto. Necesitas sentirte 100% cómodo con el, de lo contrario nunca lograrás la credibilidad necesaria.

back from a crazy CHINA trip – now heading to ASIA + AUSTRALIA for the next big tour ✈️ pic.twitter.com/tGmQlBheOg — TUJAMO (@itsTUJAMO) 4 de abril de 2017

¿Con qué artista te gustaría colaborar?

Bueno, me encantaría trabajar con Calvin Harris. Es uno de los mejores productores. Y Smiie, probablemente no hayas oído hablar de él pero es un productor increíblemente bueno, y también es de Alemania. Tiene un sonido completamente diferente pero muy fresco y único. Realmente me encanta lo que hace.