¡Unite TOMORROWLAND 2018 se celebrará en Barcelona!

UNITE TOMORROWLAND vuelve a Barcelona. Una gran noticia que acabamos de conocer y que os lo contamos desde Maxima.FM como emisora oficial del festival. . Una gran noticia que acabamos de conocer y que os lo contamos desdecomo emisora oficial del festival.

La versión de Tomorrowland vuelve a nuestro país, por segundo año consecutivo será en la Ciudad Condal, el sábado 28 de julio de 2018.

Os iremos contando todos los detalles tan pronto como los vayamos conociendo, a través de nuestra web y desde la red de emisoras de MaximaFM, Maxima APP o nuestro streaming.

¡Menudo notición!

Aquí tienes toda la información de su pasada edición.

Unite Tomorrowland Barcelona – MaximaFM

United Tomorrowland Barcelona – JOSE AM

United Tomorrowland Barcelona – Albert Neve & Abel Ramos

United Tomorrowland Barcelona – DJ NANO

United Tomorrowland Barcelona – DJ VALDI

Steve Aoki – Unite with Tomorrowland Barcelona

United Tomorrowland Barcelona – Hektor Mass

Unite With Tomorroland Barcelona Este anuncio se cierra en 5 s Cerrar X Actualización a 17 de Julio 2017 Notición! Sebastian Ingrosso se une al cartel de UNITE with Tomorrowland Barcelona! Estará pinchando en directo en el escenario de Barcelona! Actualización a 4 de junio 2017

Jose AM es el nuevo artista confirmado para UNITE with Tomorrowland Barcelona! Nuestro DJ más maxdrugador, al frente de Mucho Max el morning show de MaximaFM (de lunes a viernes de 6 a 10h), capitaneará la cabina de este evento único que se hará por primera vez en nuestro país el 29 de julio, en el majestuoso Can Zam de la Ciudad Condal. Además hoy mismo hemos conocido que DJ Valdi también se suma al cartel. Acabamos de conocer la noticia, ¡es el nuevo! Nuestro DJ más maxdrugador, al frente deel morning show de MaximaFM (de lunes a viernes de 6 a 10h), capitaneará la cabina de este evento único que se hará por primera vez en nuestro país el 29 de julio, enla Ciudad Condal. Además hoy mismo hemos conocido quetambién se suma al cartel.

Actualización a 25 de abril 2017



UNITE with Tomorrowland con Blanco y Negro Music y desde MaximaFM, como emisora oficial, te contamos los detalles que se acaban de conocer: ¡Afrojack es el segundo DJ confirmado! Después de haberos contado hace unos días la asistencia de nuestro compañero de los sábados Steve Aoki (Aoki's House), Barcelona vibrará con el set del productor y DJ holandés. Además se suman al cartel YVES V y Double Pleasure como artistas internacionales confirmados, y los Djs nacionales: DJ Nano, Albert Neve, Abel Ramos y Hektor Mass. Hace días fue la rueda de prensa en Barcelona paray desde, te contamos los detalles que se acaban de conocer:Después de haberos contado hace unos días la asistencia de nuestro compañero de los sábados(Aoki's House),. Además se suman al cartelcomo artistas internacionales confirmados, y los Djs nacionales: se conectará con Tomorrowland Bélgica para seguir por satélite las sesiones de Dimitri Vegas & Like Mike, KSHMR o Armin van Buuren. Seguiremos informando. Pero no ha sido la única buena noticia que acabamos de conocer, ya que desde la ciudad condalpara seguir por satélite las sesiones de. Seguiremos informando.

MaximaFM es el medio oficial de 'People of Tomorrow' en España. ¡Algo magnífico está a punto de suceder! Prepárate para UNITE With Tomorrowland - ¡Sábado 29 de julio en Barcelona!

Una experiencia mágica en ocho países, ocho eventos, conexión con Tomorrowland, actuaciones en directo... Alemania, Israel, Líbano, Corea del sur, Taiwán, y España. La organización ha anunciado que nuestro país es uno elegidos para acoger a las miles de personas que no se perderán UNITE With Tomorrowland en la Ciudad Condal, en Can Zam. Atentos a Maxima.FM porque os seguiremos contando todos los detalles. Puedes conseguir tus entradas a un precio de 63,64€ (generales) y 190,91€ (VIPs) en la web www.tomorrowland.com