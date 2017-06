Acabamos de conocer la noticia, ¡Jose AM es el nuevo artista confirmado para UNITE with Tomorrowland Barcelona! Nuestro DJ más maxdrugador, al frente de Mucho Max el morning show de MaximaFM (de lunes a viernes de 6 a 10h), capitaneará la cabina de este evento único que se hará por primera vez en nuestro país el 29 de julio, en el majestuoso Can Zam de la Ciudad Condal.

¡Hazte con tu entrada aquí!