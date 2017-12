Vendido por $2,700 el coche de The Chainsmokers

Los Djs y productores estadounidenses The Chainsmokers han customizado un coche que ha sido subastado.

Ayer acababa la puja del anuncio en la página de eBay y alcanzó la friolera de $2,700.

Last chance to buy the car we chopped up on @RoryKramer MTV Show! All proceeds go to preserving the famous lake from lake life! And it’s a pretty sweet ride! https://t.co/ONocUAEuJZ

— THE CHAINSMOKERS (@TheChainsmokers) 4 de diciembre de 2017