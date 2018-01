Galantis nos contagia su buen rollo en ‘Tell Me You Love Me’

Galantis lo ha vuelto a hacer: nos han pegado todo su buenrollismo y nos han puesto a bailar. Los suecos han vuelto a crear un éxito con ‘Tell Me You Love Me’, pero no lo han hecho solos. Para ello han contado con el joven productor Throttle, que ya ha dado sus primeros pasos en el mundo del dance con ‘Baddest Behavior’ y ‘Found Yo (Make Me Yours)’.

Junto a Galantis, los DJ’s han apostado por una voz armoniosa que se une a un ritmo souful que te invita a darlo todo en la pista de baile. No hay duda de que la colaboración ha gustado y solo en Youtube la canción cuenta con más de 800 millones de reproducciones.

Galantis ya saben lo que es crear un éxito. De hecho, son los autores de temas que han sido N1 de MaximaFM como ‘No Money’. Además sus temas ‘Peanut Butter Jelly’, ‘Love On Me’ y ‘Rich Boy’ también han estado en nuestra lista.