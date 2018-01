‘So Far Away’ de Martin Garrix y David Guetta iba a contar con una famosa cantante

No hay duda de que ‘So Far Away’ se ha convertido en uno de los temas de la temporada. La colaboración de Martin Garrix y David Guetta funciona. Desde que el tema se presentó en el Tomorrowland de 2017, no ha parado de sonar.

A pesar de que las voces de Jamie Scott y Rommy Dua bordan el tema, en un principio la canción iba a sonar bastante diferente y es que Garrix iba a contar con una de las voces del momento: la de Ellie Goulding.

Finalmente, y debido a que Goulding se encontraba inmersa en el trabajo de sus nuevas canciones, el DJ holandés se impacientó y decidió remplazarla. ¡Eso sí, todo de buen rollo!

They played the song at a festival before I had even heard the finished product which I was cool with but it didn’t go down well with my management or label. I have always loved the song very much.

— Ellie Goulding (@elliegoulding) 23 de noviembre de 2017