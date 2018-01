Hola ‘Puro Dancer’! Si quieres estar a la última y descubrir, antes que nadie, los temas que se convertirán en futuros pelotazos, sigue leyendo. Aquí están mis 5 temazos ‘Puro Dance’ para estar a la última.

Comenzamos con este temazo que te va a recordar a un par de temas que sonaron, y mucho, en Maxima FM. Recuerdas ‘Alors on Dance’ y ‘Papaoutai’ de Stromae? Pues… dale al play y flipa.

SHANGUY – LA LOUZE



Este tema me da muy buen rollo y espero que cause el mismo efecto en ti. Sube el volumen y déjate llevar por las guitarras de este ‘UP’

CORTI & LAMEDICA & ANDRY J – UP



Es diferente, y por eso me encanta. Y tú qué opinas?

MARUV & BOOSIN – DRUNK GROOVE



Sí, ya se que se han hecho muchísimas versiones y otros tantos remixes del clásico ‘Rhythm of the night’ pero… a que no puedes dejar de mover los pies con esta actualización? Dale al play si no me crees.

DEEP DIVAS & SEXYCOOLS FEAT BARRETT CRAKE – RHYTHM OF THE NIGHT



Y para acabar, os tengo que confesar que estoy enganchadísimo a este temazo. Si después de escucharlo no puedes dejar de hacerlo, no me culpes! O sí 😉

ONE BIT, NOAH CYRUS – MY WAY



Espero que te hayan gustado mis recomendaciones y por cierto, no faltes a la cita. Te espero en Maxima FM de Lunes a Viernes de 17 a 19h

Hasta pronto ‘Puro Dancer’!