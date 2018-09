Destripamos “7” el nuevo álbum de David Guetta

David Guetta, el DJ y productor que más números 1 cosecha en la lista dance más seguida del país, Maxima 51 Chart, ha estado en Madrid para presentarnos su nuevo álbum que sale hoy a la venta. “7”, es el séptimo álbum de estudio de David Guetta y es un álbum doble, con un disco pop y otro electrónico que muestra la gran habilidad que tiene para fusionar diferentes géneros con la música dance. En el disco pop se incluyen los éxitos más recientes de David Guetta, “Flames” con Sia, “2U” con Justin Bieber, “Like I Do” con Martin Garrix, así como el nuevo single con la cantante británica Anne-Marie “Don´t Leave Me Alone” y nuevas colaboraciones con Bebe Rexha, Jason Derulo, Nicki Minaj, J Balvin, Jess Glynne, entre muchos más artistas. Este nuevo disco de David Guetta es la continuación de “Listen” que, publicado en 2014, fue certificado con 1 disco de Oro en España por las ventas de álbumes físicos y digitales.

El disco electrónico se compone de 12 temas creados bajo el alias de David Guetta “Jack Back” con el que el artista publica temas de corte más underground. Estos 12 temas están creados específicamente para clubs.

“7” sale a la venta en una edición deluxe limitada con 4 bonus tracks entre los que se incluyen dos grandes canciones de éxito en la lista de MaximaFM como “Mad Love” con Sean Paul y Becky G, y “So Far Away” con Martin Garrix.

In my career, I never wanted to make something that is just credible, I always want to create something INCREDIBLE. I am so happy and proud to announce my seventh full length studio album “7”! On September 14th it will officially see the daylight https://t.co/B2tsQPCnog pic.twitter.com/rzgOGd1Xzp

— David Guetta (@davidguetta) 23 de agosto de 2018