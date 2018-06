Hace unos meses A Summer Story 2018 daba el pistoletazo de salida con Axwell ^Ingrosso. A partir de ese momento los Djs de primera línea no han parado de sumarse al cartel: Armin van Buuren, Maceo Plex, Dimitri Vegas & Like Mike, Brennan Heart,Sunnery James & Ryan Marciano, Surgeon & Lady Starlight, Gouryella, Joris Voorn B2B Kölsch, Vitalic, Amelie Lens, Blackgate, Rebekah, Loco Dice, Vini Vici, Michael Calfan, The Martinez Brothers, Recondite, Julien Leik, Delaporte, Kryder, Tom Star y así hasta cerca de 60 artistas confirmados para actuar en alguno de los tres escenarios diarios, repletos de presión e iluminación. Además destaca el stage de Oro Viejo by DJ Nano con su set de música remember, todo un clásico en A Summer Story.

8 razones para no perderte A Summer Story 2018

Si todavía te estas preguntando por qué debes ir a este nuevo encuentro con A Summer Story, te contamos varias razones:

Porque su cuarta edición apunta a ser la más grande de su historia hasta la fecha, con un despliegue de medios sin precedentes y con una previsión de asistencia que apunta a un récord histórico, superando al ya logrado en años anteriores.



Porque no hay mejor forma de empezar el verano y dar el pistoletazo de salida a la temporada estival que en el primer festival de música electrónica de Madrid.

Porque un año más el broche de oro lo pondrá Armin van Buuren, después de su impresionante 'closing party' en la última edición celebrada. Ha sido 5 veces el mejor DJ del mundo y es el favorito para los miles de seguidores del festival.

Porque será la única ocasión que tendremos para ver a Dimitri Vegas & Like Mike y Axwell & Ingrosso juntos en un cartel este verano en Madrid.

Porque este año volveremos a ver amanecer mientras disfrutamos de los artistas de primer nivel de la electrónica internacional.

Porque viviremos de nuevo el mayor tributo a la música de baile del país, Oro Viejo by DJ Nano, al aire libre.

Porque los DJs de MaximaFM: Jose AM, Arturo Grao, Jose M Duro y Ramsés López - El Faraón, volverán a actuar llevando en sus maletas todos los temas de la radio dance número 1 del país.

Porque por primera vez podremos disfrutar de J&B Innobar, un espacio para los asistentes al festival en el que podremos encontrarnos con las nuevas propuestas de J&B. Experimenta al máximo con las perlas de sabores, una de las principales innovaciones que se podrán probar en A Summer Story 2018.

*Este contenido ha sido elaborado por Máxima Fm en colaboración con J&B.