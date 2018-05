¿Pensando en ir a A Summer Story este año? ¡Repasamos todas las ediciones del festival!

Parece que fue ayer cuando os contábamos quiénes eran los primeros confirmados para A Summer Story 2018, Axwell ^Ingrosso. En aquel momento no sabíamos que también se sumarían a esta edición Djs de la talla de Armin van Buuren, Maceo Plex, Dimitri Vegas & Like Mike, Brennan Heart,Sunnery James & Ryan Marciano, Surgeon & Lady Starlight, Gouryella, Joris Voorn B2B Kölsch, Vitalic, Amelie Lens, Blackgate, Rebekah, Loco Dice, Vini Vici, Michael Calfan, The Martinez Brothers, Recondite, Julien Leik, Delaporte, Kryder, Tom Star y así hasta cerca de 60 artistas que pasarán por los tres escenarios diarios repletos de presión e iluminación. Además destaca el escenario Oro Viejo by DJ Nano con su set de música remember, todo un clásico en A Summer Story.

Nuestros Djs tampoco se lo perderán

Los Djs que escuchas cada día en la radio dance número 1 del país, MaximaFM, actuarán en esta edición del festival de Arganda del Rey (Madrid) durante la jornada del sábado.

A Summer Story 2018 se celebrará los días 22 y 23 de junio en la Ciudad del Rock de Madrid (Arganda del Rey, Madrid) y, entre otras muchas novedades, contará con zona de acampada.

Un año más, MaximaFM será la emisora oficial del primer festival del verano en Madrid: A Summer Story.

Tanto si has asistido en años anteriores, como si no has podido hacerlo, hoy queremos recordar cómo fueron las tres primeras citas con el primer festival del verano. Además te hemos preparado una fotogalería con las mejores imágenes.

A Summer Story – PaulKalkbrenner – edición 2

A Summer Story – edición 2

A Summer Story – edición 2

A Summer Story – edición 2

A Summer Story – Solomun – edición 2

A Summer Story – Deadmau5 – edición 2

A Summer Story – Deadmau5

A Summer Story – edición 2

A Summer Story – edición 2

A Summer Story – edición 2

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

A Summer Story

Cartel A Summer Story MaximaFM portada

A Summer Story 2017- Oro Viejo

A Summer Story 2017- Oro Viejo

A Summer Story 2017 – mainstage

A Summer Story 2017 – Kryder

A Summer Story 2017 – Armin van Buuren

A Summer Story 2017 – Armin van Buuren

A Summer Story 2017 – Armin van Buuren

A Summer Story 2017 – Mainstage

Jose AM – A Summer Story 2018

Ramsés López – A Summer Story 2018

Jose M Duro – A Summer Story 2018

ASS18 GRAFICA _v1

Arturo Grao – A Summer Story 2018

Este anuncio se cierra en 5 s Cerrar X

A Summer Story 2015: reúne 27.000 personas

Una fusión de estilos y 27.000 asistentes que no se quisieron perder el primer festival del verano de Madrid en su primera parada de la historia

Techno underground, Trance, EDM, Remember, Bass y Hard Style fueron los protagonistas. El primer desembarco de A Summer Story en las magnificas instalaciones de La Ciudad del Rock. Una primera edición que ha contado con un total de 27.000 asistentes, 11.500 lo hacían durante el viernes 10 de julio y 15.500 en la jornada del sábado. Un éxito de convocatoria.

El viernes la apuesta de A Summer Story estuvo centrada en la programación del espectacular escenario Summer Stage, de cuarenta y ocho metros de largo, por el que pasaron nombres de primera línea en la electrónica de masas, como Armin Van Buuren, Deorro presents Panda Funk, W&W, Above and Beyond o Firebeatz. Artistas con una gran producción en torno al despliegue visual, incluyendo pirotecnia en algunas actuaciones, que descargaron toda su energía en el público del festival.

Paralelamente, en el escenario Stardust, sonaban las mezclas de Paco Osuna y un aclamado set de tres horas de Rødhäd. Chris Liebing ocupaban las horas centrales del stage, por el que también paso un vitoreado Víctor Santana con su espectáculo live. El show de Modeselektor puso el punto final a este stage la noche del viernes.

La noche del sábado 11 de julio de 2015 fue la que el espacio Summer sufría una transformación en el escenario Winter Stage, donde destacaron las actuaciones de Deep Dish, Marco Carola o el cierre de Joris Voorn mientras amanecía en la Ciudad del Rock. Al mismo tiempo, el escenario Bass Experience donde estuvieron Dub Elements o Zomboy, paso a llamarse Oro Viejo cuando a las tres de la mañana Dj Nano desplegó todo su saber hacer en un set pensado para el festival, en el que también compartió cabina con Javi Boss y Abel Ramos.

Si hay un estilo al que A Summer Story ha sido fiel durante ambas jornadas, ese ha sido el Hardstyle. Los asistentes al festival pudieron disfrutar de la gran apuesta, un tercer escenario, la zona dedicada a este estilo: Extreme Camp, en el que el viernes estuvieron los sonidos de Ran-D y los directos de los Gunz 4 Hire o Radical Redemption. El sábado los shows de Phuture Noize, Unresolved, Evil Activities… fueron los más aclamados dentro del escenario mas frenético del festival.

A Summer Story 2016: dobla la asistencia de público

El festival madrileño consigue reunir a más de 45.000 personas en sus dos jornadas el viernes 24 y sábado 25 de junio en La Ciudad del Rock

Un balance perfecto entre Techno underground, EDM y Remember. A Summer Story se celebraba por segundo año consecutivo, con un despliegue técnico y audiovisual a la altura de los mejores festivales de Europa. Una segunda edición que consolida el evento madrileño con más de 45.000 asistentes durante ambos días, casi doblando la asistencia con respecto a la pasada edición, que alcanzó las 27.000 personas. En esta entrega, durante la primera jornada 21.256 personas pasaron por el recinto, mientras que 24.107 lo hacían el sábado 24 de junio de 2016.

El viernes, A Summer Story ofreció un line up de infarto con nombres de primera línea desde primera hora en su MainStage. Desde Maya Jane Coles a uno de los headliners de esta edición, Paul Kalkbrenner, que supo conectar con el público para justo después dejarse llevar por los sonidos de Solomun, uno de los mas aplaudidos. Actuaciones sobresalientes como el B2B de Adam Beyer y Joseph Capriati, el esperado set de Paco Osuna, y cómo no, el amanecer de la mano de Joris Voorn por segundo año consecutivo.

Paralelamente, en el segundo escenario, sonó la electrónica más comercial con artistas como Jonas Blue o Lost Frequencies. Oliver Heldens, como no podía ser de otra manera, desencadenó la locura en su stage, destacando también los sets de Robin Schulz, Yves V o Danny Ávila.

La noche del sábado el EDM y los ritmos tomaban el escenario Mainstage, en el que destacó las actuaciones de Headhunterz, Dimitri Vangelis, Tom Staar & Kryder y por supuesto Don Diablo y Steve Angello, dos de los más esperados de todo el fin de semana. Mención aparte merece la puesta en escena de un headliner como Deadmau5 , en la primera de sus actuaciones en España desde hacía 4 años, todo un acierto para despedir A Summer Story hasta 2017.

El sonido underground el sábado 25 encontró su espacio en el segundo escenario, con nombres nacionales como Alex Guerra o Edu Imbernon, y un selecto line up internacional en el que destacaron Loco Dice, Âme y por supuesto uno de los grandes del techno y protagonista del cierre, Robert Hood.

El sábado también el cartel de A Summer Story llevaba un proyecto que triunfó en la primera edición y no podía faltar en esta, Oro Viejo con Dj Nano.

A Summer Story 2017: El mayor récord hasta la fecha con 60.000 asistentes

A Summer Story cumple sus expectativas anotándose un éxito total en La Ciudad del Rock con 60.000 asistentes sumando ambas jornadas

Un despliegue brutal que ha resultado en dos jornadas donde la electrónica ha ocupado todos los titulares. Un montaje audiovisual de nuevo espectacular, consolidando esta producción como un evento profesional, avalado por una asistencia masiva que casi ha superado con creces los números de la pasada edición, y la primera. A Summer Story 2017 de nuevo puso a Madrid, y a su Ciudad del Rock, en el mapa del panorama electrónico internacional.

Una vez más el line up estuvo compuesto por los mejores artistas de Techno Underground, Mainstream, Trance, Hardstyle y Remember, repartidos entre los tres escenarios para la noche del viernes y el escenario Winter en la del sábado. En la segunda jornada, contamos además con un escenario propio de MaximaFM, por primera vez en el festival.

El viernes 23 de junio de 2017, A Summer Story comenzó fuerte con nombres de primera línea. Sets como Pan-Pot o Adam Beyer comenzaban a sobresalir, desde primera hora, para dejar paso a los sets estrella de la noche como Eric Prydz, el B2B de Dubfire y Nicole Moudaber. Realmente espectacular el paso de Joris Voorn o el cierre de Paco Osuna, uno de los más esperados.

Paralelamente, en el escenario dos, se reunía la electrónica más mainstream donde destacaron sets como Third Party o Tchami. Un stage en el que sobresalían sets como Ferry Corsten, la firma nacional de Dim3nsion o el particular estilo de Headhunterz.

Extreme Camp regresaba a la Ciudad del Rock para quedarse. Un escenario en el que los sonidos más hard y raw fueron los protagonistas.

La segunda noche, de nuevo y como es tradición en el festival, el mainstream se hacía con el escenario principal, con las actuaciones de Tom Staar & Kryder, Kaskade o Sunnery James & Ryan Marciano. Mención aparte merecen los triunfadores del escenario, artistas como Nicky Romero o Steve Angello, que dejaron paso al frenético y trancero cierre a cargo de Armin Van Buuren, repitiendo el llenazo de la primera edición mientras amanecía.

El escenario dos se reencontraba con el sonido remember un año más. El sábado 24, Dj Nano llegó con su marca de música del recuerdo: Oro Viejo. Un stage que en las primeras horas fue ocupado por un showcase especial del nuevo sello del madrileño, Natas Records. Por el pasaron promesas como Garabatto, o artistas como Gomad & Monster o Kerri Edgar. Con la medianoche llegó el turno de Oro Viejo, un clásico ya.

Las actuaciones de Winter Stage, para el sábado 24 de junio, trajeron el techno underground de primer nivel a A Summer Story. Rebekah, Speedy J o DVS1 preparaban la noche para los sets triunfadores de Óscar Mulero, con su particular sonido mental que supo conectar con el público entregado totalmente a su sucesora en el escenario y uno de los reclamos techno indiscutibles del line up de este año, la rusa Nina Kraviz.

Os esperamos este año, nosotros y… ¡Nuestros Djs!