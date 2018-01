Abel Ramos y Albert Neve invitados en Maxima 51 VIP

Abel Ramos >< Albert Neve invitados en Maxima 51 VIP. Hola familia este viernes cerramos una Navidad XXL llena de VIP Sessions & Sunset VIP Sessions, que puedes recuperar en el podcast del programa. Nuestros amigos y compañeros de Maxima Deejay nos traen tres horas con los tracks que más han tocado en el pasado año, y novedades que serán “Hitakos” en 2018. Aquí te dejo algunos de sus trabajos, etc… Muchas gracias por estar ahí, disfrutar y bailar con nuestros artistas. Os esperamos con Abel & Alberto para abrir el weekend en Maxima FM. ¡Abrazos familia!.

Maxima 51 Chart: #N1 Abel Ramos & Albert Neve – Flat Beat.

Maxima 51 Chart: #N1 Albert Neve & Abel Ramos – Party.

Abel Ramos & Albert Neve – Let The Bass Be Louder.

Abel Ramos B2B Albert Neve @ Sosumi x HoTL Records x Cube Recordings Miami Pool Party

Unite Wite Tomorrowland España Barcelona