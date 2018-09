Abel Ramos y Albert Neve presentan In Sessions Maxima Deejay. Hola familia, este finde nuestros amigos y compañeros de “batallas musicales” regresan a la cabina de In Sessions con un cartel espectacular, donde podrás encontrar artistas que suenan en su show cada domingo, ¡enhorabuena!. Ojo, que nuestra semana no termina si no pasan nuestros colegas de Play Trance, en esta ocasión con ‘Trance Made In Spain Vol.2 by Akku’. Recuerda : “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. Gracias por estar ahí familia, ¡os esperamos!.

Viernes 07 Septiembre: Abel Ramos y Albert Neve pres. Maxima Deejay

A.R. >< A.N.

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:59 hs CID

01:00 hs Kryder

02:00 hs Nicky Romero

03:00 hs Green Ketchup

04:00 hs Raiden

05:00 hs David Puentez

06:00 hs Michael Calfan

Sábado 08 Septiembre: Abel Ramos y Albert Neve pres. Maxima Deejay

A.R. >< A.N.

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDeejay

23:59 hs Abel Ramos >< Albert Neve

01:00 hs Hardwell

02:00 hs Bougenvilla

03:00 hs Mariana Bo

04:00 hs D.O.D.

05:00 hs Double Pleasure

06:00 hs David Tort

Lunes 09 Septiembre: Play Trance Made In Spain Vol.2 By Akku

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Akku (S)