Aftermovie de Ultra Music Festival 2018 y entradas a la venta para 2019

Ha tardado pero por fin ya está aquí. El aftermovie de uno de los mayores festivales de música electrónica en Estados Unidos por fin ha sido publicado y ya se puede disfrutar en su canal oficial de Youtube: Ultra Music Festival.

La fiesta que congrega a miles de personas en Miami y que este año ha recorrido varios rincones de todo el planeta celebró en marzo su 20ª edición. 20 años en los que no ha faltado la mejor música surgida de las mesas de mezclas.

Miles de personas de todo el mundo pudieron disfrutar del UMF en su día y pueden revivirlo ahora con este cortometraje de casi un cuarto de hora con los mejores momentos del evento en Miami.

Este es el listado de canciones empleado en el aftermovie de Ultra Music Festival 2018

Yves V & Futuristic Polar Bears – Running Wild (feat. PollyAnna)

Throttle & Niko The Kid – Piñata

Armin van Buuren feat. Conrad Sewell – Sex, Love & Water (Sunnery James & Ryan Marciano Remix)

Reebs – Back Again

Toby Green – Control

Adam Beyer & Bart Skils – “our Mind

FISHER – Losing it

Magnificence & Steff da Campo – Out Of My Mind

Nicky Romero – Duality

ARTY – Tim

El sorprendente regreso de Swedish House Mafia marcó la edición de UMF 2018 junto a Marshmello, The Chainsmokers, Nicky Romero, Carl Cox... y quién sabe lo que nos tienen reservado para 2019. Del 29 al 31 de marzo, Miami volverá a acoger el Ultra Music Festival y las entradas ya están a la venta a través de la página web oficial.