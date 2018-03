Ahora Twitter te va a dejar guardar tweets (o tuits si lo prefieres)

Twitter ha anunciado a través de su perfil oficial en su propia red su nueva funcionalidad.

“¿Has encontrado algo histórico? ¿No quieres olvidar un chiste? ¿Has visto un artículo que quieres leer más tarde? Guarda el tuit con la nueva opción de ‘Guardar elementos‘ (Bookmarks) y vuelve a verlos cuando quieras”

Con esta nueva función, los tuiteros podrán guardar mensajes de otros usuarios a modo de archivo para leerlos más tarde pero de manera anónima y privada.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later?

Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF

