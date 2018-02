Escucha a Alice DJ y otros clásicos más en Maxima Reserva

Alice DJ nos sorprendía con ‘Back In My Life’ y Maxima Reserva con Enric Font, viaja al pasado para traerte esa canción, que fue un éxito, pero otras muchas más. En 1999nos sorprendía con ‘conviaja al pasado para traerte esa canción, que fue un éxito, pero otras muchas más.

Sábado 3 de febrero

THE FREE RADICALS FORMATION - Reign

ALICE DEEJAY – Back in my life

PITBULL feat. NE-YO & NAYER – Give me everything

DAVID TAVARE vs. 2 EIVISSA – Hot summer night

NETZWERK - Memories

NELLY FURTADO – Say it right (rmx)

AREA – Tears of fire

JAKATTA – American dream

THE SOUNDLOVERS – Living in your head

ALCAZAR - Physical

FUNKERMAN – Speed up

BENJAMIN BATES - Whole

CHERRY COKE – No hagas el indio haz el cherokee

BASSHUNTER – Boten anna - para cuadrar en punto

SECCIÓN “MEGAMIX” MIXXION: IMPOSSIBLE

MODJO - Lady

GIGI D’AGOSTINO – Another way

GALA - Suddenly

JAN DRIVER – Kardamoon (V.Magan rmx)

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

FRENCH AFFAIR – My heart goes boom

SUPAFLY INC – Moving too fast

PLANET FUNK – Chase the sun

BROTHERS – The moon

DJ SAMMY - Sunlight

FIOCCO - Aflitto

Domingo 4 de febrero

BARCODE BROTHERS – Sms

MICHAEL GRAY – The weekend

BOB SINCLAR – I feel for you

ROBERT MILES – Children

LIGHTHOUSE FAMILY – Happy (rmx)

ASTROLINE – Close my eyes

MARK NIGHT & FUNKAGENDA – Man with the red face

MIKE CANDYS & EVELYN – One night in ibiza

SUPERMODE – Tell me why

KLEERUP with ROBIN – With every heartbeat

CELINE DION – I drove all night

ANN LEE – No no no

TERMINAL – Poem without words

(KRISS - Strangers - para cuadrar en punto)

SECCIÓN “MEGAMIX” SUPERVENTAS 1999

DEEPEST BLUE – Give it away

THE KILLERS – Human (Ferry Corsten rmx)

J.VELADRE, LUQUE, VITTI – Sundays at heaven

SASH - Stay

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

DAVID GETTA feat. AKON – Sexy bitch

SUNBLIND – Believe (rmx)

DONS & DBN feat. KADOK – The nighttrain

EMPIRE - Fantasy

SOUND DE ZIGN – Happiness

XQUE vol.8 – When i sleep