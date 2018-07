All Stars Maxima y Play Trance Classics en In Sessions. ¡Hola familia, este finde se lía en nuestra cabina! Hemos confeccionado para tí un line up lleno de Top Djs, artistas que han ido pasando por diferentes espacios de Maxima FM, unidos en dos noches con la temática: All Stars; y el domingo, seguimos apoyando artistas locales con el colectivo Play Trance en una nueva noche de clásicos; recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. ¡Feliz Weekend Family Maxima!

Viernes 06 Julio: All Stars Maxima 01

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:59 hs Tom Staar

01:00 hs Kryder

02:00 hs Sander van Doorn

03:00 hs YvesV

04:00 hs Ferry Corsten

05:00 hs Aly & Fila

06:00 hs Vini Vici

Sábado 07 Julio: All Stars Maxima 02

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

23:59 hs Major Lazer

01:00 hs Don Diablo

02:00 hs Kungs

03:00 hs Dannic

04:00 hs W&W

05:00 hs Nervo

06:00 hs Alesso

Lunes 09 Julio: Especial Play Trance Classics

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Nimbus

03:00 hs JOR3NS