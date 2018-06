Ariana Grande y Nicki Minaj juntas en un nuevo trabajo. ¡Escúchalo en Funk & Show!

Hoy miércoles regresa Funk & Show con Jesús Sánchez, lo mejor del sonido negro y repleto de novedades entre las que destaca lo nuevo de Ariana Grande junto a Nicki Minaj, ‘The Light Is Coming’.

FUNK & SHOW, es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

El programa descansa por vacaciones de verano pero, si durante estos días quieres volver a escuchar los 'radio shows' de meses anteriores, aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.

Shy Glizzy - Do You Understand (ft. Tory Lanez & Gunna)



Ariana Grande - the light is coming ft. Nicki Minaj



City Girls "I'll Take Your Man"



Kanye West & Kid Cudi - Reborn (Kids See Ghosts)

Charlie Heat ft. DRAM & Ant Beale - Celebrate life

Teyana Taylor- Gonna Love Me

Young T.O. ft. Daboii - Referee

Mobb Deep - "Boom Goes The Cannon"

ALMA DE NOMADA-ESCAPISMO