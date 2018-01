¿Recuerdas a Arman Van Helden? Su clásico en Maxima Reserva

Maxima Reserva y Enric Font, los sábados y domingos de 15 a 17h (una hora antes en Canarias) tienes 120 minutos con la mejor música remember.

Dale al play y prepárate para disfrutar de los dos últimos radio shows emitidos en la radio dance líder del país, MaximaFM

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonarán para que te los apuntes.

Sábado 27 de enero

ROLLERGIRL – Dear jessie

NEW LIMIT - Scream

DAVID GUETTA feat. STELLA – One Love (chukie rmx)

NALIN & KANE - Beachball

BARTHEZZ – On the move

JESSY – Head over heels

IN-GRID – Tu es foutu

FRAGMA feat. MARIA RUBIA – Everytime you need me

LATE NIGHT ALUMINI – Empty streets

MAGIC BOX – If you

BENNY BENASSI - Satisfaction

WILLIAM ORBIT – Adagio for strings (Ferry Corsten rmx)

GROOVE COVERAGE – God is a girl

ARMIN VAN BUUREN – Who is watching

SECCIÓN “MEGAMIX” MAQUINA TOTAL 5

PREZIOSO feat. MARVIN – Voglio vederti danzare

ARMIN VAN BUUREN & DJ SHAH – Going wrong

ERIKA – I don’t know

THE TAMPERER feat. MAYA – Feel it

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

HYSTERIE – Be my lover

DAVID GUETTA feat. TAIO CRUZ – Little bad girl

ORION TOO – You & me

MASTIKSOUL – Run for cover

JUNIOR JACK – My feeling

IKEYA ZHANG – The night

Domingo 28 de enero



FRENCH AFFAIR - Sexy

MILK INC – Livin’ a lie

LAUREN WORLF – No stress

SAFRI DUO – All the people

MAURO PICOTTO – Like this like that

MILKY – Just the way you are

VERACOCHA – Carte blanche

DJ LHASA – Together forever

DAVID GUETTA – Love is gone

KYLIE MINOGUE – Can’t get you out of my head

MARC ET CLAUDE – Tramble (rmx)

DOUBLE VISION - Knocking

LATIN LOVERS – Dos gardenias

EIFFEL 65 - Blue

SECCIÓN “MEGAMIX” BOLERO MIX 15

GABRY PONTE - Geordie

ARMAND VAN HELDEN – You don’t know me

MYLO vs. MIAMI SOUND MACHINE – Doctor pressure

GIGI D’AGOSTINO – Bla bla bla

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

KATE RYAN – Only if i

CLUBLANDERS – World of love

JASPER FORKS – River flows in you

TRANSFER - Possession

CASCADA - Miracle

VINCENT DE MOOR - Shamu