Armin Van Buuren en Maxima 51 VIP

Sex, Love & Water (Loud Luxury Rmx)

Ultra Music Festival Miami 2018

Armin Van Buuren ‘around the world’





























‘VIP Sessions Armin Van Buuren (tracklist)’

01 Armin van Buuren feat. Conrad – Sex, Love & Water (Club mix) [Armind]

02 Armin van Buuren vs Sunnery James & Ryan Marciano – You Are [Armind]

03 Super8 & Tab – Cosmo [Armind]

04 Mark Sixma – Destiny vs Tob TB Electronic Malfunction AVB Mash up [A State Of Trance]

05 Sash! – Adelante (Bobina Megadrive Remix)

06 KhoMha – Tierra vs Solarstone – I found you

07 Avancada vs Darius & Finlay – Xplode VS Shelter (AvB Mash up) [Armind]

08 Andrew Rayel – Dark Warrior (Willem de Roo Extended Remix) vs Hyperdrive vs Exis AvB Mash up

09 Protoculture vs Guy Haliva & Sagi Abitbul – Stanga vs Pegasus

10 Kensington – Sorry Armin van Buuren Remix

11 Ayla – Ayla (Ben Nicky & Luke Bond Remix) [Magik Muzik]

12 The Space Brothers – Shine (Jorn van Deynhoven remix)

13 Armin van Buuren feat. Josh Cumbee – Sunny Days (PureNRG Remix) [Armind]

14 RAM – RAMexico vs Saving Light Mash Up

15 Gaia – Saint Vitus [Armind]

16 Ben Nicky – Cobra vs Roman Messer & Elite Electronic – Arkane (Mark W Remix) vs Above & Beyond – Northern Soul (AvB Mash Up) [Suanda]

17 Giuseppe Ottaviani – Till The Sunrise [FSOE]

18 Svenson & Gielen – We Know What You Did (Alex M.O.R.P.H. Remix)