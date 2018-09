Armin Van Buuren consigue su tercer Nº1 en Maxima 51 Chart

Armin Van Buuren consigue su tercer Nº1 con ‘Blah Blah Blah’ en Maxima 51 Chart. ¡Congratulations! Hola Family Chart, muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y de lunes a viernes os espero, cada tarde, en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!

Armin Van Buuren Nº1 Blah Blah Blah

Armin Van Buuren en Maxima 51 VIP Sessions (01)

Armin Van Buuren en Maxima 51 VIP Sessions (02)

Maxima 51 Chart – Entradas: INNA - No Help

Tiësto - WOW

Maxima 51 Chart – Top 10:

#N02 Dynoro y Gigi D’Agostino – In My Mind

#N03 Axwell Λ Ingrosso – Dancing Alone (feat. RØMANS).

#N04 Clean Bandit – Solo feat. Demi Lovato.

#N05 Kungs, Stargate – Be Right Here ft. GOLDN.

#N06 Tiësto, Dzeko – ft. Preme & Post Malone – Jackie Chan.

#N07 Don Diablo – Anthem (We Love House Music).

#N08 K-391 & Alan Walker – Ignite (feat. Julie Bergan & Seungri).

#N09 Jonas Blue - Rise ft. Jack & Jack.

#N10 KSHMR - Carry Me Home (feat. Jake Reese).