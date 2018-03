Revive los clásicos de ATB o Noyze en Maxima Reserva

ATB o Noyze forman parte de la historia del dance. Viaja en el tiempo con Maxima Reserva y Enric Font, los sábados y domingos de 15 a 17h (una hora antes en Canarias) tienes 120 minutos con la mejor música remember.

Dale al play y prepárate para disfrutar de los dos últimos radio shows emitidos el pasado fin de semana en exclusiva por la radio dance líder del país, MaximaFM

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonarán para que te los apuntes. ¿Y tú? ¿eres un nostálgico del dance?

Sábado 3 de marzo

DJS FROM MARS, RUDEEJAY – Best of 90’s megamashup

RITMO DYNAMYC - Calinda

MOLELLA – Love last forever

SAFRI DUO – Played a live

SOPHIE ELLIS-BEXTOR – Murder on the dancefloor

CORONA – Walking on music

ANDORA – Follow you

ATB – Don’t stop

XTM feat. ANNIA – Fly on the wings of love

SASH - Gambareh

ABSOLOM - Secret

BOB SINCLAR – The beat goes on

GOURYELLA - Ligaya

DJ QUICKSILVER – Bellissima

SECCIÓN “MEGAMIX” HOUSE MIX

GABRY PONTE feat. LITTLE TONY – Figli di pitagora

WISDOME – Off the wall

NOYZE – Stay with me

DEEPEST BLUE – Give it away

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

MILK INC – Walk on water

FRAGMA – Toca’s miracle (inpetto rmx)

KIM LUKAS – Let it be the night

NEW LIMIT - Scream

JUNIOR JACK – E-samba

RAVE ALLSTARS – Braucht ihr mehr

Domingo 4 de marzo

GUNTER – Ding dong song

SAMIM - Heater

CHICANE feat. BRIAN ADAMS – Don’t give up

TROUSER ENTHUSIASTS – Sweet release

SUPERMODE – Tell me why

AGO – Tell me where you are

TAITO TIKARO, J-LOUISE, FERRAN – Today is my day

ALEXIA – Summer is crazy

FUNKY GREEN DOGS – Fire up

IAN VAN DAHL – Castles in the sky

HINOJOSA & ZAMBRANO - Porno

STARKILLERS - Diskoteka

ROCCO - Everybody

SHAKEDOWN – At night

SECCIÓN “MEGAMIX” PORTALMIX

BOB SINCLAR – Love generation

CORONA – Baby baby

ALCAZAR - Physical

ARMIN VAN BUUREN - Shivers

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

NALIN & KANE - Beachball

PETER GELDERBLOM – Waiting for

SOUTHSIDE SPINNERS - Luvstruck

GIGI D’AGOSTINO – Another way

MICHAEL MIND - Bakerstreet

CERLA & MORATTO - Wonder