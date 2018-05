Si te gustaba ATTICA, Maxima Reserva recupera uno de sus clásicos

Maxima Reserva y Enric Font. 120 minutos, los sábados y domingos, con la mejor música remember como el clásico de ATTICA – Timewarp.

Sábado 26 de mayo







2 EIVISSA – Oh la la la

MASTIKSOUL – Run for cover

NEW LIMIT – Scream

ALICE DEEJAY – Better off alone

JESSY – Head over heels

SONIQUE – Sky

DEUX – Deux

DAVID MAY – Superstar

FRAGMA feat. MARIA RUBIA – Everytime you need me

YOLI – To france

NEGROCAN – Cada vez

PREZIOSO feat. MARVIN – Voices

MAURO PICOTTO – Like this like that

DJ CHUS & PETER GELDERBLOM – Feeling for you

SECCIÓN “MEGAMIX” DANCE TRACKS ALEX GAUDINO – Watch out

CANDEEJAY – If i where you

ARMIN VAN BUUREN – In & out of love

THE SOUNDLOVERS - Surrender

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

MILK INC – Livin a lie

ROBERT MILLES – Fable

SEPTEMBER – Looking for love

ARKIMED – L’ultimo dei mohicani

BOB SINCLAR feat. STEVE EDWARDS - Together

ATTICA - Timewarp

Domingo 27 de mayo



BARACUDA – Ass up

THE TEMPER TRAP – Sweet disposition (Axwell rmx)

CAROLINA MARQUEZ – The killer song

PHOENIX – If i ever feels better (Buffalo Bunch rmx)

NEJA – Restless

CHICANE – Don’t give up

KATE RYAN – U R my love

GIGI D’AGOSTINO – L’amour toujours

JUST A MAN – I’m sorry

DAVID GUETTA feat. AKON – Sexy bitch

GABRY PONTE feat. LITTLE TONY – Figli di pitagora

TOMMY VEE Vs. SCUMFROG - Serenade

ANDORA – Follow you

SCISSOR SISTERS – I don’t feel like dancing (rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” CRONICAS MARCIANAS MIX

DESAPARECIDOS Vs. WALTER MASTER J. – Ibiza

WAMDUE PROJECT – King of my castle

JULIAN JEWEIL – Air Conditionné

IAN VAN DAHL – Reason

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

DAVID GUETTA Vs. THE EGG – Love don’t let me go

FRAGMA – Toca’s miracle

MAGIC BOX - Carillon

FIOCCO – Afflitto

WILLIAM ORBIT – Adagio for strings (Ferry Corsten rmx)

SENSITY WORLD – Get it up