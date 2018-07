B Jones, mujer, madre y DJ de éxito en Ibiza: “Nunca he sentido discriminación machista”.

La artista española vive su mejor momento haciendo el warm-up a deejays de talla mundial como Hardwell, Diplo, Steve Angello, Oliver Heldens o Afrojack en Hï Ibiza, la antigua Space. Ya es su sexta temporada en la isla blanca:

La deejay de moda en Ibiza es española, mujer y madre soltera de una hija adolescente, Y, sobre todo, es una artista con talento y carisma que llena pistas de baile en todo el mundo. A sus 34 años, B Jones vive su mejor temporada en la isla blanca, epicentro mundial de la música dance. Los domingos actúa en el club Hï Ibiza, la antigua discoteca Space, haciendo el warm-up a DJs de talla mundial como Hardwell, Diplo, Steve Angello, Oliver Heldens o Afrojack en la veterana fiesta Cream. ¡Ya lleva seis temporadas pinchando en Ibiza!

B Jones es el nombre artístico de Beatriz Martínez, nacida en Jaén pero ibicenca de adopción. Su trayectoria como DJ comenzó a fraguarse en 2012 como disc jockey residente en Pacha La Pineda (Tarragona). Pronto se incorporó al tour mundial de la marca de las cerezas y en 2014 completó su primera temporada en Pacha Ibiza. A partir de ese instante, su carrera se disparó. Su vida se ha transformado en un vaivén de aviones y hoteles: ha actuado en más de 50 países de los 5 continentes. Este pasado invierno ha girado por China, Indonesia, Tailandia y Taiwan, y a finales de julio estará en el evento Unite with Tomorrowland Beirut. En Ibiza ha completado temporadas en Privilege y Ushuaïa, y ha sacudido beach clubs como Blue Marlin, Café Mambo, Km.5…

“En la música electrónica hay una industria seria que no se fija en tu género o tu físico. Yo no soy modelo ni chica explosiva; soy DJ”

En medio del estrés veraniego de Ibiza, B Jones reflexiona sobre su vertiginoso ascenso y los obstáculos que ha enfrentado: “Nunca me he sentido discriminada por ser mujer. La música electrónica no es un sector especialmente machista. Supongo que lo es tanto como el mundo que nos rodea, en general. Es cierto que las mujeres DJs aún somos una minoría porque nuestra incorporación a ciertas profesionales ha sido muy reciente”.

Y prosigue: “En la música y en Ibiza hay una industria seria que no se fija en tu género ni en tu físico. Le da igual hombre o mujer. Siempre hay clubes o promotores que no quieren un DJ, sino mero espectáculo. Yo no soy modelo ni voy de chica explosiva. Yo soy DJ. Mi manager, Vanessa Serrano, ya sabe dónde venderme y dónde no”.

Su hija Kiara, de 13 años, vive con naturalidad la vida nocturna, de viajes y glamour de su madre. “Intento estar el máximo de tiempo con mi hija. Ella es maravillosa, es mi mayor apoyo y… ¡Jamás se queja! Más que un trabajo, viajar y pinchar música electrónica es un estilo de vida. Hasta las pocas veces que duermo lo suficiente para soñar, ¡sueño con cosas de trabajo! Me tomo mi profesión muy en serio”, detalla.

En el terreno musical, B Jones acaba de remezclar, junto al productor catalán Heren, el tema ‘Savages’ del aclamado dúo holandés Sunnery James y Ryan Marciano. El remix está publicado por Sonomusic, una división del todopoderoso sello electrónico Armada Music.

BJ Facebook / BJ Twitter / BJ Instragram / BJ Youtube / BJ Soundcloud