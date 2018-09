Baker street – Cristian Marchi y Block Nº1 en Maxima 51 Chart. ¡Congratulations!. Hola Family Chart, muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y de lunes a viernes os espero, cada tarde, en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!

Baker street – Cristian Marchi Feat. Block Nº1

Maxima 51 Chart – Entradas: Hardwell & Blasterjaxx feat. Mitch Crown – Bigroom Never Dies

Martin Garrix feat. Bonn – High On Life

Maxima 51 Chart – Top 10:

#N02 El Profesor – Bella Ciao (Hugel Remix).

#N03 Armin Van Buuren – Blah Blah Blah.

#N04 Dimitri Vegas & Like Mike ft. Gucci Mane – All I Need.

#N05 Sean Paul & David Guetta – Mad Love ft. Becky G (Cheat Codes Remix).

#N6 Calvin Harris Feat. Dua Lipa – One Kiss.

#N07 K-391 & Alan Walker – Ignite (feat. Julie Bergan & Seungri).

#N08 Clean Bandit – Solo feat. Demi Lovato.

#N09 Lost Frequencies & James Blunt – Melody.

#N10 Dynoro, Gigi D’Agostino – In My Mind.