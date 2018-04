¿Tenías el recopilatorio Bolero Mix 12? Maxima Reserva lo rescata

Bolero Mix 12 se lanzó al mercado en el año 1995 y este fin de semana pudimos disfrutarlo en la sección “Megamix” de Maxima Reserva. El recopilatoriose lanzó al mercado en el año 1995 y este fin de semana pudimos disfrutarlo en la sección “Megamix” de

Enric Font, nos trae toda la música remember que ha creado historia cada fin de semana (sábados y domingos de 15 a 17h, una hora antes en Canarias). nos trae toda la música remember que ha creado historia cada fin de semana (sábados y domingos de 15 a 17h, una hora antes en Canarias).

¡Dale al play! y prepárate para no parar de emorcionarte con los dos últimos radio shows emitidos en la emisora dance líder del país, MaximaFM

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonaron para que te los apuntes. ¿Estás preparado?

BILLY MORE – Loneliness

SASH feat. RODRIGUEZ – Ecuador

COMMERCIAL BREAKEUP – Bizarre love triangle

KATE RYAN – Desenchantee

SUPAFLY INC – Moving too fast

IAN VAN DAHL – Castles in the sky

JUST US – What a night

CAPPELLA – U got 2 let the music

MILK INC – Land of the living

ERIC PRYZ – Call on me

PHATS & SMALL – Sun comes out

OREJA – Vazilando

SHEILA – Summer dreams of love

DJ QUICKSILVER – Bellissima – para cuadrar en punto

SECCIÓN “MEGAMIX” BOLERO MIX 12

CALVIN HARRIS – Flashback

4 STRINGS – Turn it around

TROUSER ENTHUSIASTS – Sweet release

POMPERO – Pompero

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

JESSY – How long

BUSE – Love 2 nite

JUNIOR JACK – Thrill me

SEPTEMBER – Satellites

SWEEDISH HOUSE MAFIA feat PHARRELL WILLIAMS – One (your name)

JONES & STEPHENSON – The firts rebirth

Sábado 31 marzo





Domingo 1 abril

PLAYAHITTY – The summer is magic

AFRICANISM ALLSTARS – Summer moon

YOLI – To france

RUI DA SILVA – Touch me

DANIJAY feat. HELLEN – Il gioco dell’amore

ROBERT RAMIREZ – Sick of love

CHERRY COKE – No hagas el indio haz el cherroke

THE BLACKEYED PEAS – I gotta feeling

CANDY STATION – Young hearts run free

ORION TOO feat. CAITLIN – So shy

DENZEL – Pump it up

ARMAND VAN HELDEN – The funk phenomena

IMPERIO – Atlantis

JERRY DALEY – Gold

SECCIÓN “MEGAMIX” BAD BOYS

MICHA MOOR – Space (klaas b)

LASGO – Something

HYSTERIE – Be my lover

TEMPER TRAPS - Sweet disposition (rmx)

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

CORO feat. TALEESA – Because the night

GET FAR – Shining star

KAYCEE – Millennium stringz

DIRTY SOUTH – Phaizing

REDNEX – Cotton eye joe

PONT AERI vol.4 - Flying free