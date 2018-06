Carl Cox, Paul Kalkbrenner o Jeff Mills encabezan el cartel de Brunch -In The Park

Brunch -In The Park tiene preparada su Season Opening 2018, para el 1 de julio, con el cartel de 'Sold Out' colgado para sus entradas en taquilla. La verdad que no es para menos, ya que la superestrella del techno alemán, Paul Kalkbrenner, regresará tras 5 años sin actuar en la Ciudad Condal. Esta fecha forma parte de la gira mundial de su nuevo álbum ‘Parts of Life’.