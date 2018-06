La nueva apuesta de Christina Aguilera llega a Funk & Show

Un miércoles más regresa Funk & Show con Jesús Sánchez lo mejor del sonido negro y repleto de novedades, entre las que destacada el nuevo trabajo de Christina Aguilera Like I Do, con GolfLink.

Recuerda que cada semana tienes una cita con una nueva entrega de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.

Tone Stith ft. 2 Chainz - Light Flex (From the Original Motion Picture Soundtrack 'Uncle Drew')

Christina Aguilera - Like I Do ft. GoldLink

Mahalia - I Wish I Missed My Ex



Kid Ink - Woop Woop



Nas - Simple Things

Nas - Adam and Eve

XXXTENTACION - SAD! (RIP)

Jay Rock - Redemption Feat. SZA

The Carters (Beyoncé & Jay-Z)- Apes**t



GoldLink Ft. Miguel - Got Friends