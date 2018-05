La nueva canción de Christina Aguilera protagonista en Funk & Show

Hoy miércoles regresa Funk & Show con Jesús Sánchez lo mejor del sonido negro y repleto de novedades, entre las que destacada ‘Accelerate’, la nueva canción de Christina Aguilera.

Recuerda que cada semana tienes una cita con una nueva entrega de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.

Childish Gambino - This Is America



Christina Aguilera - Accelerate ft. Ty Dolla $ign, 2 Chainz



Marshmello x Juicy J - You Can Cry (Ft. James Arthur)



Stro - Know the Stro (Prod. by Statik Selektah)

Andre 3000 - Me & My (To Bury Your Parents)

Drake & Lil Baby "Pikachu"

KYLE - Ikuyo feat. 2 Chainz & Sophia Black

NEW CUPID - In My Eyes ft Stevie B