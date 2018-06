Clipper’s Sounds y Play Trance Classics en In Sessions. ¡Hola family! Este weekend en Maxima FM tenemos un line up variadito de artistas made in Clippers Sounds ;y el domingo, cerramos e iniciamos semana, con el colectivo Play Trance en una madrugada en la que sonarán nuestros clásicos tranceros .Recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. ¡Os esperamos Familia Maxima!

Viernes 29 Junio: Clipper´s Sounds I Parte

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsClippersSounds

23:59 hs Dave Crusher (S)

01:00 hs Coxswain & Jane Fox (S)

02:00 hs Frank Garcia Parte 1 (S)

03:00 hs Frank Garcia Parte 2

04:00 hs John Guerrero (S)

05:00 hs Raser Mounth (S)

06:00 hs Vince Magnata (S)

Sábado 30 Junio: Clipper’s Sounds II Parte

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsClippersSounds

23:59 hs J. Jefferson (S)

01:00 hs Deejay Balius (S)

02:00 hs Misael deejay (S)

03:00 hs Brain Hunters (S)

04:00 hs Dario Nuñez (S)

05:00 hs Juan Di Lago (S)

06:00 hs Jerry Ropero (S)

Domingo 01 (Lunes 02) Julio: Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

Lunes 02 Julio: ‘The Best Of’ Especial Play Trance Classics

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs CASW! (S)

03:00 hs Gonzalo Bam (S)