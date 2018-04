Danny Ávila cumple 23 años y así ha cambiado el DJ ¡Felicidades!

Danny Ávila es uno de los DJs españoles con más trayectoria internacional a pesar de su corta edad, acaba de cumplir 23 años. Este joven está en su mejor momento, hace unos meses sacaba una canción con las hermanas australianas NERVO, llamada “Loco“, y consiguió el número 1 de la lista dance más seguida de nuestro país, Maxima 51 Chart.

El 2018 no ha podido comenzar de mejor manera para él, que no ha parado de actuar ni un instante por todo el planeta, y hace tan solo unas semanas veía a luz “Too good to be true“, una canción junto a la banda de Reino Unido The Vamps y el rapero estadounidense Machine Gun Kelly.

El nuevo “juguete” de Danny Ávila

A Danny le han sentado genial cumplir años. Estuvo celebrándolo con sus amigos en Marbella (Málaga) rodeado de amigos y su hermano Sandro Ávila, como bien pudimos ver en sus stories de Instragram. Desde esta misma red social presume de su nuevo regalo, ¡un Lamborghini!

Desde que hiciera su primera sesión en Marbella, en el año 2010, ha evolucionado muchísimo profesionalmente y ha pisado los escenarios de festivales de tanto renombre como Ultra Music Festival o Coachella. Hemos recopilado unas pocas de sus mejores fotografías para que veas la evolución del artista. ¡Felicidades Danny!

