Danny Avila se estrena en Maxima 51 VIP

DANNY AVILA ANUNCIA SU FICHAJE POR SONY Y TAMBIÉN EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO SINGLE CON THE VAMPS & MACHINE GUN KELLY

DANNY AVILA : “Too Good To Be True’ para mí es como haber subido a un nivel más alto, y no se me ocurren mejores artistas que The Vamps y Machine Gun Kelly para esta colaboración. ¡Trabajar con ellos ha sido una de las cosas que más me han motivado e inspirado hasta ahora!” – DANNY AVILA

El DJ y productor español Danny Avila se prepara para disfrutar de un gran año. Y eso no es poco, porque el artista de 22 años ya ha dejado su marca en la escena de la música electrónica al posicionarse en el Nº52 en la encuesta de los 100 mejores DJ de 2017 (el reingreso más alto del año) de DJ Mag. Avila saca su artillería más pesada en su primer lanzamiento de 2018, que anuncia un acuerdo para publicar varios singles a través B1 Recordings / Sony Music Spain con este gran nuevo single Too Good To Be True .

Se unen a Danny Avila en Too Good To Be True las estrellas globales The Vamps , cuyo talento vocal los ha catapultado a la fama desde que el grupo se formara en 2011. The Vamps , de éxito a nivel mundial, son comprensiblemente selectivos a la hora de elegir a los músicos con los que trabajan. Aquí es donde entra el talento de producción de Danny , que colabora con la banda por primera vez. Se une a la mezcla la sensación estadounidense del rap Machine Gun Kelly , completando la receta perfecta para crear una canción electrónica con tintes de música urbana. ¡Es una colaboración extraordinaria que supera todas las expectativas!

La fusión de la producción meticulosa y upbeat de Danny y las voces pegadizas que caracterizan a The Vamps hacen de Too Good To Be True la canción dance definitiva y la más apropiada cuando necesitas escapar de la realidad. Si a la música le añadimos la magistral letra de Machine Gun Kelly , será muy fácil dejarte llevar al mundo inspirador de Too Good To Be True .

Too Good To Be True estará disponible a partir del 2 de marzo a través de B1 Recordings / SONY Music Spain .