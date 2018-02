David Guetta, Eric Prydz y más DJ’s que estarán en Ibiza en este 2018

Sé que ahora mismo estáis prácticamente congelados por el frío que hace pero la mejor manera de entrar en calor es pensar en algún lugar cálido. Y hablando de música electrónica ese sitio no puede ser otro que Ibiza.

Aunque parezca muy lejado, queda poco para que llegue ‘el verano de nuestras vidas’ y los principales DJ’s del planeta ya están confirmando su presencia en la isla balear.

Uno de los últimos en confirmar su residencia para 2018 ha sido David Guetta.

Can’t wait to be back at @ushuaiaibiza for @BIGtheparty !

From June 4th to September 24th be ready what is set to be his biggest summer season to date!

🎟️ https://t.co/ad7vdS4fXn pic.twitter.com/670as63645

— David Guetta (@davidguetta) 8 de febrero de 2018