David Guetta b2b Martin Garrix en Maxima 51 VIP. Vippers, este viernes gracias a la familia de Warner Music Spain tenemos un set en exclusiva con Guetta y Garrix debido al lanzamiento, junto a Brooks ,de ‘Like I Do’. Te dejamos la nota de prensa del lanzamiento:

El éxito de ‘So Far Away’ apenas ha tenido la oportunidad de enfriarse, mientras que David Guetta y Martin Garrix colaboran nuevamente en ‘Like I Do’, esta vez también con Brooks. La pista muestra una mezcla de house progresivo y pop puro combinado con bellas voces. Ambos se han “burlado” de la pista en sus shows alrededor del mundo en las últimas dos semanas y hoy finalmente está disponible en todos los proveedores de servicios digitales. ESCUCHA AQUÍ

Se sabe que David y Martin son muy buenos amigos y les encanta hacer música juntos. Esto es lo que ambos tuvieron que decir sobre ‘Like I Do’. D.Guetta: “Cuando llegamos al estudio, ya estábamos trabajando en varias pistas. Después de que vimos la excelente respuesta en So Far Away pensamos que lanzaríamos otra canción juntos de inmediato “.

Martin Garrix: “David es una leyenda. Le tengo mucho respeto como artista y estoy muy feliz de poder lanzar otra canción junto con el increíble Brooks con el que he trabajado en otros discos antes. Creo que es uno de los productores más talentosos “.

La colaboración anterior, So Far Away, alcanzó el puesto #18 en las listas de Spotify y en el #21 en iTunes y adquirió millones de transmisiones, así como más de 58 millones de visitas en el video musical oficial. El lanzamiento de Like I Do está acompañado de un video lyric. MIRA AQUÍ.

Para Guetta, este lanzamiento viene de la mano de su exitoso ‘Dirty Sexy Money’ con Afrojack, Charli XCX y French Montana y su reciente colaboración con Sean Paul y Becky G en Mad Love. En enero hizo una gira por Europa, actualmente se está preparando para el verano lleno de festivales y su residencia en Ushuaia Ibiza.

Martin Garrix tuvo un 2017 increíble, lleno de logros, y en 2018 no planea frenar. Su sello STMPD RCRDS está lanzando una canción tras otra y se está preparando para algunos shows y proyectos realmente especiales en este año. ¡Estar atent@s!

