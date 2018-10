¿David Guetta y Céline Dion juntos en una canción? Existe pero no ha visto la luz

David Guetta vuelve a ser noticia una semana más. El Dj que recientemente publicaba su último disco, “7”, y que destripamos en Maxima.FM, podría darnos una de las mayores sorpresas de su trayectoria profesional: sacar un tema con Céline Dion. Sí, has leído bien. El francés fue entrevistado por un programa de la televisión escandinava, llamado “Skavlan“, y contó lo siguiente:

“Escribí una canción junto a Sia y Céline Dion la grabó […] No voy a decir nada más… ni siquiera sé si va a suceder”

Varios de los éxitos de Guetta han sido colaboraciones con la australiana Sia. ¿Quién no recuerda ‘Titanium’ o ‘Bang My Head’? Su última colaboración con ella se llama ‘Flames’ y también está incluida en su séptimo álbum de estudio. Veremos si todo llega a buen puerto y podemos escuchar a la cantante de la canción Titanic, ‘My Heart Will Go On’, junto a uno de los Djs más famosos del mundo. Estaremos atentos.