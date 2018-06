David Pop estrena single en Maxima 51 VIP. Hola familia, hoy tenemos otra cita importante en el VIP con nuestro a migo David. ¡Te esperamos!

David Pop ,deejay, cantante y compositor madrileño regresa este 2018 con “Nobody Can Stop Us”, que verá la luz el próximo 15 de junio en todas las plataformas digitales a través de Club 33 Music. (DP Youtube)



El single, que juega a caballo entre el pop y el dance positivo y vital que tanto ha hecho brillar a David en sus anteriores temas, cuenta con un toque retro, fresco, maduro y actual y está compuesto por el propio David junto a Carlos Iglesias (Marango), quien, además, es el productor de la canción.

David Pop lleva más de 7 años haciéndonos bailar a todos con su música y con sus actuaciones en directo, donde combina DJ Set y Vocal Live. Cuenta con varios números 1 en iTunes, más de 50k en redes sociales y más de 5 millones de reproducciones en streaming.

Este “Nobody Can Stop Us” llega tras “Bailemos”, su primer single en castellano, y canciones como “Don’t Give Up (The Fight)”, “Believe in Dreams”, “So Happy”, “Live Your Life”, “Music Saves the World” o “Feel My Heart (Beating)”. Todas ellas se han colado en el radio chart más importante de la música de baile en España, Máxima 51 Chart de Máxima FM, además de sonar en las principales radios musicales españolas como LOS40, etc… , ser incluidas en varios recopilatorios y hacernos bailar por todo el país.

Este tema, como bien dice el artista, supone “la madurez siendo fiel a mi estilo y a lo que siento, porque compartir las cosas buenas y malas de la vida con gente es mucho más reconfortante, y las nuevas oportunidades hay que vivirlas hasta el infinito y más allá”.

David Pop around the world



















DAVID POP 10



