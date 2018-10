Destapamos el disco del productor Daz Dillinger en Funk & Show

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende durante 60 minutos con lo mejor del sonido negro. Déjate llevar y… ¡sumérgete!









Apunta en la agenda, que cada viernes tienes una cita con un nuevo encuentro musical en FUNK & SHOW, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Hoy repasamos el disco del productor de la costa oeste Daz Dillinger 'DAZAMATAZ', novedades y temas flashbacks como:

Plies - All Thee Above (feat. Kevin Gates)



Tory Lanez - DrIP DrIp Drip ft. Meek Mill



Valee - Awesome ft. Matt Ox

Roddy Ricch - Die Young



WHOAA - Pink Starburst



Daz Dillinger Ft Nate Dogg - Come Close

50 Cent: Disco Inferno Royalty Remix