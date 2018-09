¿Se toma a broma Deadmau5 la retirada de Hardwell?

Hace unos días te contábamos que el Dj y productor neerlandés Robbert van de Corput, más conocido como Hardwell, se retiraba por un tiempo de la música. Poco después, la cabeza de ratón más famosa de la electrónica, Deadmau5, colgaba el siguiente tuit en sus redes sociales:

oh hi guys, quick note here, just letting you guys know that i’ve stopped what im doing so that i can do what im doing anyway. thanks for your support.

