Día Internacional de la Mujer: ¡Ellas también son DJs!

Hoy 8M se celebra el Día Internacional de Mujer. Creemos que no hay mejor fecha para presentarte a las DJs que en la actualidad están dando mucho de que hablar, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.

Krewella

Amelie Lens

MATTN

Myriam Rodilla

Fatima Hajji

Nervo

b jones

Blanca Ross

Sophie Francis aterriza en Maxima 51 VIP

“Waiting For” fue su primer tema, carta de presentación, para esta joven DJ. Sus estudios de Comunicación Audiovisual la llevaron a trabajar en MaximaFM Cataluña como RadioDJ, además de formar parte del cartel de la gira de verano de la radio por todo el país. Ha actuado en la discoteca Fabrik (Madrid), en el festival Dreambeach Villaricos (Almería) y es residente mensual de Opium (Barcelona).

Hablar de B Jones es hablar de Ibiza, lugar dónde reside y dónde comenzó a forjarse un nombre y a ganar el respeto dentro de este sector. A día de hoy es una de las DJs españolas con más proyección internacional: Mas- querade (Turquía), Privilege (Ibiza), Duc (Brasil), Fexpo- cruz (Bolivia), Camelot (Japón), Opium(Francia), Versuz (Bélgica)… son algunos de los clubs en los que ha actuado. En 2017 dio un paso más en su carrera estrenando su propia fiesta dentro la Isla Blanca.

Son las DJs que más números 1 han conseguido en MaximaFM. Su último tema “Loco”, con Danny Ávila, alcanzó el puesto más alto de nuestra lista hace apenas unas semanas. Miriam Nervo y Olivia Nervo son hermanas, nacidas en Australia y conocidas por todo el mundo. Actualmente ocupan el número 42 del último Top 100 de DJs y sus actuaciones son de las más demandas por los clubs y festivales de todo el mundo.

A pesar de su juventud Fátima Hajji lleva inmersa en las pistas desde hace casi dos décadas. Poco a poco ha logrado afianzarse como artista y no solo en España –país del que es embajadora- sino en el resto de Europa. Awakenings, Decibel, Free Your Mind (Holanda); Tomorrowland, Liberty White (Bélgica); Nature One, Toxicator, Electric City (Alemania); Monegros, Electrosonic, Weekendbeach, Eco Festival (Eslovenia), Elektrobotik (Francia), Opera (Italia)… son algunos de los festivales por los que ha pasado. Sus discos han viajado por República Checa, Bélgica, Portugal, Hungría, Eslovenia, Irlanda, Venezuela, Bulgaria, Croacia, Brasil, Colombia, Bosnia, Slovakia, Serbia, Suiza, Rumania, Suecia, Reino Unido, Perú, E.A.U etc…

“La radio llegó después de hacer mis pinitos en la televisión donde presenté varios programas”, nos cuenta Myriam Rodilla. Natal de Ibiza, esta joven radio DJ madruga cada mañana con el objetivo de levantar a miles de orejas de todo el país. Copresentadora del morning show de MaximaFM, Mucho Max (entre las 6 y las 10, hora peninsular) junto a Jesús Taltavull. Ha compartido cabina con nuestros DJs de Maxima para más de 40.000 personas en festivales como Maxima Pucela Dance (Valladolid). Mañana tienes una nueva cita para escucharla en la radio dance número 1 del país, ¡no te lo pierdas!

Puede presumir de ser la primera DJ en sacar sus producciones por Smash The House. Su remezcla al track “Café del mar” en 2016 hizo que se abriera un hueco en la lista de MaximaFM. Ha actuado en clubs de Ibiza tan importantes como Ushuaïa Beach Hotel o Privilege. Festivales como Tomorrowland, Tomorroworld o Sunburn Goa son algunas de las citas en las que ha hecho parada esta joven de 26 años. Se ha codeado con grandes artistas como Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Axwell & Ingrosso o Steve Angello.

Hace unos días te hablamos de esta DJ y productora, que tiene 19 años y es holandesa. La prensa internacional se ha rendido a los pies de esta nueva artista. A finales de 2016 protagonizó la portada de varios diarios y revistas de Holanda. Las televisiones y radios del resto del mundo también han querido hacerse eco del nacimiento de esta nueva artista nombrándola como: ‘The Dutch Teen Sensation’, ‘The Female Martin Garrix’ o ‘The Next Big Thing’.

Su canción “Hearts Of Gold”. Ha entrado en la lista de MaximaFM, Maxima 51 Chart, y ya puedes votar por él aquí. ¡Bienvenida Sophie!

Esta DJ belga no ha parado de crecer en los últimos tiempos. Sus actuaciones en nuestro país se han experimentado un gran crecimiento en los últimos tiempos, tanto para festivales como para los clubs prestigiosos españoles, aunque no son los únicos. Cargadas de contundencia, vocales y percusión hacen que sea un show digno de no perderse.

De procedencia mexicana y con un claro objetivo: abrirse un hueco en el panorama internacional de la electrónica y que sea aprovechado por los DJs de México, para que estos se conozcan en todo el mundo. Es violinista e incluye este elemento dentro de sus actuaciones, algo que la hace destacable. El productor y DJ de EDM, KSHMR, se fijó en Mariana apoyándola con una gira de la que ha sido partícipe. En el Ultra Music Festival de México KSHMR contó con Mariana Bo en el escenario, tocando en directo. Este año entró directa al número 84 del TOP 100 DJs 2017.

Inicialmente era un trío de música electrónica hasta que en 2014 pasó a ser un dúo de Chicago formado por Jahan Yousaf y Yasmine Yousaf. “Legacy” junto a Nicky Romero o “We Are One” han sido dos de sus éxitos que hemos pinchado mucho en MaximaFM. Han compartido cartel con la mayor parte de los artistas top internacionales en festivales como Ultra Music Festival o Tomorrowland, de hecho te recomendamos que eches un vistazo a su actuación del pasado año, ¡fue impresionante!

¿Existe la desigualdad en la música en España? ¿Se exige más a las mujeres artistas? ¿Y la brecha salarial? ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentan las mujeres que se dedican a la música en España?

Las respuestas a esas preguntas las puedes encontrar en este especial sobre la mujer en la música que ha tratado y desarrollado nuestra compañera Selene Moral de Los40.com.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!