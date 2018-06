DIM3NSION: “Descubrí la música electrónica en cuñas publicitarias que sonaban en la radio”

DIM3NSION actuará en el primer festival del verano en Madrid, A Summer Story 2018. Es el artistas español que más proyección internacional tiene dentro del género del trance y… ¡hemos estado charlando con él!

No te pierdas esta entrevista exclusiva para Maxima.FM dónde nos habla sus inicios, cuáles son sus influencias y muchas cosas más que no te desvelamos a continuación.



Más de quince años bajo el seudónimo de DIM3NSION, ligado al Trance. Eres músico, productor y DJ. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuándo te sentiste identificado con un estilo como el trance?

Fueron unos inicios muy naturales, tocaba el piano y siempre me gustó la posibilidad de crear música pero nunca pensaba en que quería ser productor o DJ. Lo cierto es que empecé a descubrir la música electrónica en pequeñas cuñas publicitarias que sonaban en la radio a la par que me iba encontrando con diferentes programas de producción musical. Curiosamente, con la llegada de Máxima FM a Vigo (ya hace unos cuantos años… jaja) me empecé a empapar de nombres y del sonido que realmente me cautivaba, el trance, con nombres como Gouryella, Ferry Corsten, Armin Van Buuren, Tiësto… Pero también había nombres españoles editando buen trance como Dj Nano, Neil, Brian Cross, Fran Traxx…. Fue por entonces cuando realmente me di cuenta de que era mi verdadera pasión y le empecé a echar horas y horas a la producción musical.

Artistas tan representativos como Paul van Dyk, Armin van Buuren, Ferry Corsten Tiësto… se han fijado en tus trabajos. ¿Qué se siente ante algo que es un sueño para miles de DJs de todo el mundo?

Es muy bonito y motivador. Creces escuchándolos, queriendo sonar como ellos, queriendo producir a ese nivel… Y cuando ves que todos ellos te apoyan, te nombran o te firman tu música en sus discográficas sientes que realmente lo estás haciendo bien, que ese es el camino a seguir y te da energía para seguir trabajando duro.

Nos gustaría ahora que charlar con un referente del trance sobre la situación actual de la electrónica, en general, y centrándonos en el estilo que dominas, el Trance. Bajo tu percepción, ¿hacia dónde crees que evoluciona?

Para mi el trance tiene como dos vertientes, una más conservadora con un sonido más duro, más rápido que no suele bajar de 138 bpms y otra vertiente más lenta pero sobre todo más abierta y en la cual me siento más cómodo porque introduce elementos de un montón de géneros diferentes y te da versatilidad a la hora de pincharlo, es como una fusión de estilos en constante evolución pero que mantiene la esencia enérgica y emocional. Creo que la gente se está dando cuenta de que el trance es un género muy potente para los festivales, musicalmente te hace disfrutar mucho y por eso lo estamos viendo cada vez más y más en festivales de música electrónica. Ojalá siga creciendo como lo continua haciendo en estos últimos años!

No es la primera vez que te vemos en A Summer Stry, tu set del pasado año nos encantó. ¿Qué destacarías del público español que asiste a este festival?

Si! Muchas gracias, es una alegría gigante poder estar por segundo año consecutivo en A Summer Story! Por desgracia el trance no es un género muy popular ni tampoco tiene su sitio en España, sin embargo fue una super sorpresa la cantidad de gente que fue a verme pinchar el año pasado, que disfrutó del set y que estuvo muy activa en las redes sociales también este año. Estoy super feliz por ello. Creo que el remix que le hice a Dj Nano el año pasado y el apoyo que le dio por toda España es una muestra de que la gente está abierta a diferentes géneros y quiere disfrutar de la música. Probablemente, gracias a toda esa gente este año he tenido la oportunidad de hacer el himno oficial del festival, ‘Write Your Story’, que ya ha salido a través de Flashover, y el trance vuelve a ser protagonista en uno de los festivales más grandes de España. ¿Que más se puede pedir?

Has sacado música por algunos de los sellos más importantes del mundo, como Flashover Recordings de Ferry Corsten. ¿Crees que eso ha marcado un antes y un después para DIM3NSION?

¡Desde luego que sí! Ellos me dieron la oportunidad de poder ser creativo y hacer cosas diferentes. He empezado a pinchar alrededor del mundo gracias a Origami, Mangata, Dopamina… Todos han sido temas editados en Flashover así que definitivamente sí, me ha ayudado mucho y me ha acercado a Ferry Corsten que como siempre digo, es uno de los responsables de que yo esté produciendo trance, hasta el punto de producir un tema en exclusiva para su live show como Gouryella llamado ‘Dopamina’, o incluso hacer una colaboración con el propio Ferry, ‘Safe With Me’.

¿Puedes decirnos tus primeras grandes influencias en tu música fuera de la electrónica? ¿Y dentro de ella?

Mis primeras grandes influencias antes de empezar a descubrir el mundo de la electrónica podría decir que fue la música Celta, especialmente el artista gallego Carlos Núñez. Dentro de la electrónica, Gouryella, Tiësto, Armin Van Buuren han sido mis mayores influencias. Pero en general me gusta escuchar de todo y descubrir cosas nuevas porque siempre descubres formas nuevas de crear que te inspiran y te aportan conocimiento y frescura.

Gracias por concedernos unos minutos y dejar que la audiencia de MaximaFM te conozca un poco más. Seguiremos de cerca tus pasos y no nos perderemos tu actuación en A Summer Story 2018.

Muchas gracias a vosotros por la entrevista. ¡Nos vemos en A Summer Story!